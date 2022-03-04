مستشار ألمانيا يدعو بوتين لوقف الحرب في أوكرانيا

دعا المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الجمعة، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوقف الحرب في أوكرانيا والسماح بدخول مساعدات إنسانية.

إلى هذا، قال متحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم الجمعة إن المستشار الألماني تحدث هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ودعا موسكو إلى وقف كل الأعمال العسكرية على الفور.

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وأضاف المتحدث في بيان أن شولتس دعا بوتين أيضا إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة من الحرب، بينما أعلن الرئيس الروسي أن جولة ثالثة من المحادثات الروسية الأوكرانية ستعقد خلال أيام.

يرد على الاتهامات

كان شولتس قد رفض الاتهام القائل إن ألمانيا ترددت لفترة أطول من اللازم، قبل توريد أسلحة إلى أوكرانيا.

وفي مقابلة مع القناة الثانية بالتلفزيون الألماني "ZDF"، قال السياسي الاشتراكي الديمقراطي، مساء أمس الخميس: "لا أحد يرى الأمر على هذا النحو".

وأضاف أنه كان سيصبح من الخطأ، بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا استئناف سياسة ألمانيا المشددة الخاصة بتوريد الأسلحة إلى مناطق الحروب.

تحقيق وقف النار

ورأى المستشار الألماني أن الهدف يجب أن يتمثل الآن في تحقيق وقف لإطلاق النار وانسحاب القوات الروسية، وقال إن من الصواب الاستمرار في ممارسة الضغط عن طريق العقوبات والإبقاء على مجال للدبلوماسية.

يذكر أن ألمانيا ودول الناتو الأخرى تدعم القوات المسلحة الأوكرانية بالأسلحة، غير أن هذه الأسلحة لا يتم تسليمها بشكل مباشر إلى أوكرانيا بل يتم تسليمها خارج الحدود ما يعني أن جنود الناتو لا تدخل إلى الأراضي الأوكرانية.