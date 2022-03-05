.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أوكرانيا: جولة المحادثات الثالثة مع روسيا تعقد الاثنين المقبل

  • الخط
الطاولة التي شهدت الجولة الثانية من المفاوضات الروسية الأوكرانية في بيلاروسيا - رويترز
روسيا و أوكرانيا

أوكرانيا: جولة المحادثات الثالثة مع روسيا تعقد الاثنين المقبل

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

بعد انتهاء الجولة الثانية من المحادثات الروسية الأوكرانية، أعلن زعيم الحزب الحاكم في أوكرانيا أن الجولة الثالثة من المحادثات مع روسيا ستعقد يوم الاثنين المقبل.

لافروف: نصر على نزع سلاح كييف والاعتراف بضم القرم العرب والعالم روسيا و أوكرانيا لافروف: نصر على نزع سلاح كييف والاعتراف بضم القرم

وكان المستشار الرئاسي الأوكراني أوليكسي أريستوفيتش قال في تسجيل فيديو أمس الجمعة، أن بلاده لن تشارك مقدماً تفاصيل بشأن توقيت أو مكان أي محادثات مع روسيا.

إلا أن الرئاسة الأوكرانية عادت وأوضحت لاحقا أن الجولة الجديدة من المفاوضات ستعقد نهاية الأسبوع.

أتت تلك التصريحات بعدما أعلن مستشار الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولاك مساء أمس الخميس، أن الجولة الثانية انتهت دون تقدم. وقال عبر تويتر إن "الجولة انتهت، لكن لسوء الحظ، لم تحقق أوكرانيا النتائج التي تحتاجها بعد.. فهناك قرارات فقط بشأن تنظيم ممرات إنسانية".

من مفاوضات الوفد الأوكراني والروسي في بيلاروسيا - رويترز 3 مارس 2021
من مفاوضات الوفد الأوكراني والروسي في بيلاروسيا - رويترز 3 مارس 2021

تفاهم على بعض النقاط

في المقابل، رأى رئيس الوفد الروسي المفاوض مع أوكرانيا فلاديمير ميدينسكي، أن روسيا وأوكرانيا تمكنتا من التوصل إلى تفاهم بشأن عدد من النقاط. وقال إن وزارتي دفاع البلدين اتفقتا على تشكيل ممرات لإجلاء المدنيين، وفق ما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية.

وكان الوفد الروسي طرح أمس ثلاثة ملفات تتضمن "العسكري التقني، الإنساني والدولي، والسياسي"، بحسب ما قال ميدينسكي الذي لم يعطِ مزيدا من التفاصيل.

كما كانت تسربت أنباء عن مطالب روسية تتضمن الموافقة على انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي وعدم الانضمام للناتو، مع فرض حكم ذاتي للمناطق في إقليم دونباس الذي يضم "الجمهوريات" الانفصالية دونيتسك ولوغانسك في الشرق الأوكراني، مقابل انسحاب روسي من كييف.

يذكر أن المحادثات بين الوفدين، التي عقدت في منطقة بوليفسكايا بوشا في بريست على الحدود البيلاروسية، القريبة مع بولندا، كانت انطلقت يوم الاثنين الماضي. إذ عقد أول لقاء في 28 فبراير لكنه انتهى من دون تحقيق تقدّم ملموس.

إلا أن الطرفين عادا واتّفقا على عقد لقاءات تالية، فيما تستمر المعارك العسكرية على الأرض!

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
أوكرانيا تطالب بحظر النفط وقطع جميع العلاقات مع موسكو أوكرانيا تطالب بحظر النفط وقطع جميع العلاقات مع موسكو
اكتشف المزيد