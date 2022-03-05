الكرملين: الغرب يتصرف معنا كقطاع الطرق

أكد الكرملين اليوم السبت، أن روسيا أكبر من أن تكون معزولة، مشيراً إلى أن العالم أكبر بكثير من الولايات المتحدة وأوروبا فقط، واصفاً تصرف الغرب بقطاع الطرق.

وأضاف المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن الغرب متورط في "حرب عصابات اقتصادية" ضد روسيا وأن موسكو سترد.

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فيما لم يحدد الرد الذي سيكون هناك لكنه قال إنه سيتماشى مع المصالح الروسية، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".

وقال بيسكوف إنه إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات على صادرات الطاقة الروسية، سيحدث ذلك هزة كبيرة في أسواق الطاقة.

وعن الناتو الذي أعلن أمس أنه لم ولن يدخل في صراع أو حرب مع روسيا، قال الكرملين إن دول الناتو تدرك استحالة مشاركتها المباشرة في الأحداث بأوكرانيا.

الحوار مع واشنطن لازال متاحاً

في موازاة ذلك، بيّن أن قنوات الحوار بين موسكو وواشنطن ما زالت متاحة، وذلك ردا على سؤال عما إذا كان بين روسيا وواشنطن أي علاقات في ضوء السياق الحالي للعملية العسكرية الروسية بأوكرانيا والعقوبات الغربية على موسكو.

وتابع "في الواقع، هناك رفض للعلاقات وكبح للعلاقات الاقتصادية وفرض لإجراءات تقييدية من مجموعة دول، تلك التي في أوروبا والولايات المتحدة وكندا وبعض الدول الأخرى".

"نشر أخبار كاذبة"

في سياق آخر، برّر الكرملين إصدار القانون الجديد الذي قد يؤدي إلى سجن أشخاص لمدة تصل إلى 15 عاما لنشرهم "أخبارا كاذبة" عن الجيش الروسي، بأن البلاد تواجه "حربا إعلامية".

وقال بيسكوف إن "القانون كان ضروريا ومطلوبا بشكل عاجل بسبب الحرب الإعلامية غير المسبوقة التي تشنّ على بلادنا" مشيرا إلى أنه كان مطلوبا في ظل هذه الظروف إصدار تشريع "صارم" .

يشار إلى أنه منذ بدء العملية العسكرية التي أطلقها الكرملين قبل 10 أيام، استنفر الغرب برمته، وأكد الاتحاد الأوروبي والناتو، والولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وغيرها من الدول، دعم كييف عسكريا وماليا من أجل المواجهة.

كما فرض الغرب مئات العقوبات الموجعة على الروس، شملت البنك المركزي ومصارف عدة أخرى، فضلا عن مؤسسات تجارية ومئات الأثرياء المقربين من الكرملين.