بوتين يتوعد من اتخذ خطوات "غير ودية" تجاه بلاده

على خلفية فرض عدد من الدول الغربية عقوبات اقتصادية على روسيا عقب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت، مرسوما وجّه فيه الحكومة بإعداد قائمة بالدول التي "تتخذ خطوات غير ودية" تجاه بلاده.

وأعلن في بيان، أنه سيتعين على الحكومة في غضون يومين وضع قائمة بالدول التي تتخذ إجراءات ضد المواطنين الروس والجهات الروسية.

مادة اعلانية

سداد الديون بالروبل

كما يقضي المرسوم بحق الشركات الروسية سداد ديونها أمام الدائنين من الدول المدرجة على هذه القائمة بالروبل الروسي.

وأتى القرار الجديد على خلفية فرض عدد من الدول الغربية عقوبات اقتصادية على روسيا بعد أن أطلقت موسكو عملية عسكرية في أوكرانيا.

واستهدفت العقوبات قطاعات عديدة من الاقتصاد الروسي، وشخصيات في القيادة الروسية ورجال أعمال كبارا في البلاد.

عقوبات صارمة

وكانت واشنطن ودول غربية أخرى قد فرضت عقوبات قاسية على روسيا بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا وتوعدت بالمزيد، وذلك من أجل تقليص قدرات موسكو على الوصول إلى مواردها المالية خارج البلاد والاستثمارات والتكنولوجيا عقابا لها على الغزو.

كما أعلن الاتحاد الأوروبيعن قائمة عقوبات ضمت مئات المسؤولين الروس وعشرات الكيانات بينهم مسؤولو "روس غاز" وترانس غاز".

مساعدات لكييف بالمليارات

وأتى هذا القرار بعدما تعهد أعضاء في الكونغرس الأميركي، السبت، بصرف 10 مليارات دولار لمساعدة أوكرانيا.

فيما أعلن زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر للرئيس الأوكراني النية لصرف المليارات سريعاً لمساعدة الشعب الأوكراني اقتصاديا وإنسانيا وأمنيا.

من جهته، أعلن الاتحاد الأوروبي عن ميزانية كاملة لدعم كييف بسلاح نوعي بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

يذكر أن الرئيس الأوكراني كان دعا إلى تشديد العقوبات الاقتصادية على روسيا، بما في ذلك حظر واردات النفط والغاز، وذلك بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والتي بدأت يوم 24 فبراير/شباط الماضي، وما زالت مستمرة حتى اليوم.