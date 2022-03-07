روسيا تحشد لاقتحام كييف وتتلقى امدادات من بيلاروسيا

أعلن الجيش الأوكراني، ليل الاحد، سيطرته على بلدة تشوغوف في مدينة خاركيف.

وشهدت الساحة الأوكرانية تطورات متسارعة في الساعات القليلة الماضية أبرزها بدء القوات الروسية بحشد الموارد لاقتحام كييف وفقا لهيئة الأركان الأوكرانية التي أضافت أن الإمدادات تصل القوات الروسية من بيلاروسيا عبر تشرنوبيل.

مادة اعلانية

مسؤول أوكراني أكد أن قصفا روسيا مكثفا استهدف مدن وسط وشمال وجنوب البلاد.

وأفادت أوكرانيا ليل الأحد توقف البث الإذاعي والتلفزيوني بعد استهداف برج للتلفزيون في خاركيف شرق أوكرانيا. ورصد مقطع فيديو عملية قصف روسية للبرج المذكور.

واستهدف القصف الروسي ايضا مكتب المدعي العام الإقليمي، وسفارة أذربيجان في المدينة.

وشهدت مدينة إربين الواقعة في ضواحي العاصمة الاوكرانية كييف اشتباكات عنيفة بين القوات الروسية والأوكرانية صاحبها قصف روسي عنيف.

كما حذر عمدة لفيف غرب أوكرانيا من أن الرئيس الروسي يريد الاستيلاء على بلادهK التي تمثل جزءا كبيرا من أوروبا من خلال السيطرة على مدينة لفيف التي تضم مؤسساتٍ حكومية ومقار دبلوماسية.

وأكد أوليسكي دانيلوف الأمين العام لمجلس الأمن والدفاع الوطني في أوكرانيا أن روسيا تحشد قواتها العسكرية لتطويق مدينة دنيبرو الأوكرانية.

وأوضح دانيولوف أن روسيا تصب تركيزها على عزل أوكرانيا عن البحر الأسود.

وبالتزامن، انتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الحلفاء مجددا، واتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتخطيط للقتل العمد في المدن الأوكرانية.