مفاوض لفوكس نيوز: أوكرانيا لن تتنازل عن وحدة أراضيها أمام روسيا 

أكد مفاوض أوكراني لشبكة فوكس نيوز أن بلاده لا تعتزم التنازل عن وحدة أراضيها خلال المحادثات مع روسيا، لكنها منفتحة على بحث "نماذج غير عضوية حلف شمال الأطلسي (الناتو)" من أجل مستقبل أوكرانيا.

وتسعى أوكرانيا لعضوية الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، وسط معارضة موسكو. واستشهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعضوية أوكرانيا المحتملة في الحلف كدليل على ما يصوره على أنه عدوان للحلف على بلاده.

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وقال المفاوض ديفيد أراخاميا في تصريحات نُشرت على موقع فوكس نيوز على الإنترنت في ساعة متأخرة من مساء السبت: "الرد الذي

يأتينا من دول حلف شمال الأطلسي هو أنهم ليسوا مستعدين حتى لمناقشة انضمامنا إلى الحلف، وليس خلال خمس أو عشر سنوات مقبلة".

وأضاف: "نحن على استعداد لمناقشة بعض النماذج غير عضوية الحلف. على سبيل المثال، يمكن أن تكون هناك ضمانات مباشرة من دول مختلفة مثل الولايات المتحدة والصين والمملكة المتحدة وربما ألمانيا وفرنسا. نحن منفتحون على مناقشة مثل هذه الأمور في دائرة أوسع. ليس فقط في المناقشات الثنائية مع روسيا، لكن أيضا مع شركاء آخرين".

وعقد وفدا أوكرانيا وروسيا جولتين من المحادثات منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا يوم 24 فبراير .

واتفق الجانبان يوم الخميس الماضي على فتح ممرات إنسانية للسماح للمدنيين بالخروج من بعض مناطق القتال، غير أن تنفيذ ذلك تأخر.



وذكر الجانب الأوكراني أنه من المقرر عقد جولة ثالثة من المحادثات الاثنين.