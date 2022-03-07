واشنطن تتهم موسكو بتجنيد سوريين للقتال في أوكرانيا

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الأحد، عن مسؤولين أميركيين أن روسيا تجند مرتزقة سوريين من ذوي الخبرة في حرب العصابات بالمدن للقتال في أوكرانيا.

وقال أربعة مسؤولين للصحيفة الأميركية، إن موسكو التي بدأت حربها على أوكرانيا في 24 شباط/فبراير وواجهت مقاومة لم تكن تتوقعها، باشرت في الأيام الأخيرة تجنيد مقاتلين سوريين لاستخدامهم في السيطرة على مناطق حضرية.

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وشاركت روسيا في النزاع بسوريا منذ 2015 إلى جانب نظام الرئيس بشار الأسد.

وصرح مسؤول أميركي للصحيفة، أن بعض المقاتلين السوريين موجودون بالفعل في روسيا ويستعدون للانضمام إلى المعارك في أوكرانيا. ولم يقدم هذا المصدر مزيدا من التفاصيل. وهناك مقاتلون أجانب على جانبي الجبهة في أوكرانيا.

ونشر رجل الشيشان القوي رمضان قديروف، المتمرد السابق الذي تحول حليفا للكرملين، مقاطع فيديو لمقاتلين شيشانيين في أوكرانيا، وقال إن بعضهم قُتلوا في المعارك.

على الجانب الآخر من الجبهة، سافر عشرات آلاف المتطوعين إلى أوكرانيا للانضمام إلى قواتها، وفقا لوزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا.

ولا تزال كييف وخاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، تحت سيطرة الحكومة الأوكرانية، بينما استولت روسيا على مدينة خيرسون الساحلية، وصعّدت قصفها للمراكز الحضرية في كل أنحاء البلاد.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" قبل أيام، ضمت قائمة مرشحين حوالي 23 ألفاً من الشبان كانوا قاتلوا إلى جانب قوات النظام السوري ضمن ميليشيات تدعى "جمعية البستان"، التي كانت تابعة لرامي مخلوف، ابن خال رئيس النظام السوري بشار الأسد للالتحاق بالمعارك الدائرة في أوكرانيا.

يأتي ذلك وسط تقارير تتحدث عن تحضير روسيا لإرسال 1000 مرتزق إضافي أيضا إلى أوكرانيا، بحسب ما أفاد مسؤول استخباراتي مطلع لشبكة CNN.

وأضاف أن الولايات المتحدة تعتقد أن أداء المرتزقة الموجودين بالفعل في أوكرانيا كان سيئا، حيث واجهوا مقاومة أشد من المتوقع من الأوكرانيين.

جدير بالذكر أن الرئيس الأوكراني كان دعا أيضاً المقاتلين الأجانب من كافة أنحاء العالم إلى المجيء إلى بلاده للقتال إلى جانب الجيش الأوكراني، حيث أفادت مراسلة "العربية" أمس بتوجه بعض المقاتلين البلجيكيين إلى هناك.