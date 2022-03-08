الأمم المتحدة تعلن حصيلة غير مؤكدة للقتلى في أوكرانيا

فيما تتواصل الحرب الأوكرانية، أعلنت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء أنه تحقق من سقوط 1335 ضحية في صفوف المدنيين في أوكرانيا هم 474 قتيلا و861 مصابا منذ بدء العملية الروسية في 24 فبراير شباط.

لكن مكتبها لحقوق الإنسان ذكر في بيان أن الحصيلة ليست كاملة وذلك في انتظار تأكيد تقارير. وأضاف بحسب ما أفادت وكالة رويترز "يتعلق هذا، على سبيل المثال، ببلدات فولنوفاكا وماريوبول وإيزيوم حيث توجد مزاعم عن سقوط مئات الضحايا المدنيين".

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فيما قالت يفينييا فيليبينكو سفيرة أوكرانيا لدى الأمم المتحدة في جنيف أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء "لم يمر يوم دون أنباء عن سقوط عشرات الضحايا المدنيين نتيجة القصف العشوائي وقصف المناطق السكنية في المدن الأوكرانية الكبرى".

مقتل ألفي مدني

من جهته، أكد المتحدث باسم السفارة الأوكرانية في الإمارات فيتالي فيديانين، اليوم الثلاثاء، في مقابلة مع العربية مقتل نحو 2000 مدني جراء الغارات الروسية، مشددا على ضرورة التزام موسكو بالهدنة التي أعلنتها.

في الأثناء، يستمر تدفق النازحين الأوكرانيين من بلادهم نحو دول الجوار، فقد أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنه منذ 24 شباط/فبراير، فر 2,011,312 أوكرانيا إلى البلدان المجاورة، فيما استقبلت بولندا وحدها 1,2 مليون شخص.

فيما تتوقع السلطات الأوكرانية والأمم المتحدة على السواء أن يزداد تدفّق اللاجئين في وقت يواصل الجيش الروسي تقدّمه، مع استمرار القتال حول العاصمة كييف.

4 ملايين لاجئ

فقد قدرت مفوضية اللاجئين أن يصل عدد النازحين إلى أكثر من 4 ملايين بحلول يوليو المقبل.

يأتي هذا فيما تستمر العمليات العسكرية التي أطلقها الكرملين منذ 24 فبراير الماضي، وسط تحذيرات دولية من أن يطول الصراع، لاسيما في ظل تمسك موسكو بشروطها لوقف الحرب، وفي مقدمتها تجريد كييف من سلاحها النوعي، ووقف مساعيها للانضمام إلى حلف الناتو، ما يرفضه حتى الساعة الغرب، الذي فرض حزمة واسعة ومؤلمة من العقوبات على الروس خلال الأسبوعين الماضيين.