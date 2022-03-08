بولندا: بوتين لن يتوقف أبدا وسيسعى لتوسيع إمبراطوريته

أكد رئيس الوزراء البولندي ماتيوز مورافيكي، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لن يتوقف أبداً"، مشيراً إلى أنن "سيسع لتوسيع إمبراطورييته" على حد قوله.

من جهته، دعا وزير خارجية بولندا زبيجنيف راو، دول الناتو التي تمتلك مقاتلات ميغ 29 لوضعها تحت تصرف الولايات المتحدة.

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وطالب واشنطن بمد بلاده بطائرات مقاتلة مستعملة يتم تحديد مواصفاتها لاحقا.

وكان وزير الخارجية البولندي دعا روسيا في الخامس من الشهر الجاري، إلى وقف الهجمات على المدنيين، وطالب كييف وموسكو بالالتزام بالقانون الإنساني.

مليون نازح

وقال راو عقب لقائه نظيره الأميركي أنتوني بلينكن يوم السبت الماضي، "بسبب تجاربها المؤلمة، ستطالب بولندا في حسم بمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب"، مضيفا أن بلاده ستنشئ مركزا لتوثيق جرائم الحرب في أوكرانيا، وتتوقع دعما من الولايات المتحدة للمشروع.

إلى ذلك، تجاوز عدد من وصلوا من أوكرانيا إلى بولندا مليون شخص، يوم الأحد، وفق ما أفاد حرس الحدود البولنديون.

وأورد بيان للحرس عبر تويتر "إنها مليون مأساة إنسانية، مليون شخص طردتهم الحرب من منازلهم" منذ 24 شباط/فبراير، مضيفا أن "مليون شخص سمعوا حرس الحدود يقولون لهم ما إن عبروا الحدود : أنتم في أمان".

موجة تضامن

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت الأحد، أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين غادروا أوكرانيا بحثا عن ملجأ في البلدان المجاورة تجاوز 1,5 مليون.وقد أثار وصولهم إلى بولندا موجة تضامن واسعة.

كذلك، سهلت السلطات الإجراءات على الحدود، وجهّزت مراكز استقبال، بينما قدم الآلاف من المتطوعين وجبات الطعام ووسائل النقل والإقامة في منازلهم في أنحاء البلاد.

يذكر أن بلينكن قال يوم السبت في مدينة جيشوف البولندية عقب اجتماعه مع نظيره البولندي، إن بولندا أظهرت لملايين الأشخاص كرما وقيادة وعزما في هذه المرحلة من الأزمة، حيث يتعرض التوازن الأمني في أوروبا للخطر، على جد تعبيره.