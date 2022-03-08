مسؤول في البنتاغون يقدّر عدد قتلى الجنود الروس بأوكرانيا

قدّر مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الثلاثاء أن "ألفين إلى 4 آلاف" جندي روسي قتلوا في أوكرانيا منذ بدء الهجوم.

ففي حديثه أمام لجنة بالكونغرس، قال اللفتنانت جنرال سكوت بيرييه، مدير وكالة استخبارات الدفاع الأميركية، إن هذا التقدير التقريبي يجب التعامل معه بحذر نظراً لاستقائه من عدة مصادر، وفق فرانس برس.

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يأتي هذا فيما أفادت حصيلة نشرتها وزارة الدفاع الروسية في 2 مارس الحالي بأن 498 جندياً روسياً قتلوا في المعارك.

"سيستمرون في المقاومة"

وفي الجلسة نفسها أمام الكونغرس، اعتبر مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، وليام بيرنز، أن الهجوم الروسي على أوكرانيا كان نتيجة "قناعة شخصية عميقة" لدى الرئيس فلاديمير بوتين.

كما أضاف بيرنز: "الأرجح... أن يضاعف الرئيس الروسي جهوده ويحاول سحق الجيش الأوكراني من دون أن يأبه لسقوط ضحايا مدنيين".

غير أنه لفت قائلاً إلى أنه "مقتنع تماماً" بأن الأوكرانيين سيستمرون في المقاومة "بفاعلية وشراسة".

13 يوماً

يذكر أن العملية العسكرية الروسية التي أطلقها الكرملين على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، كانت دخلت الثلاثاء يومها الـ13 وسط استنفار أمني غير مسبوق في أوروبا، لامس أجواء الحرب العالمية الثانية، وفق ما حذر أكثر من مسؤول أوروبي مؤخراً.

وقد استتبعت تلك الهجمات الروسية حملة عقوبات واسعة ضد موسكو، بلغت أكثر من 500 عقوبة. كما استدعت تأهب دول حلف الناتو التي أرسلت مساعدات عسكرية نوعية، ومالية إلى كييف لمواجهة العمليات الروسية.