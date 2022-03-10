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مسؤول أوكراني: نصف سكان كييف فروا منذ 24 فبراير

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General view of downtown Kyiv, Ukraine, Wednesday, March 9, 2022. (AP Photo/Felipe Dana)
كييف في صورة التقطت مساء أمس الأربعاء
روسيا و أوكرانيا

مسؤول أوكراني: نصف سكان كييف فروا منذ 24 فبراير

رئيس بلدية كييف قال يوجد الآن أقل من مليوني نسمة في العاصمة الأوكرانية

العربية.نت

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أعلن رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو اليوم الخميس، أن نصف سكان العاصمة الأوكرانية فروا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

وقال التلفزيون الأوكراني نقلاً عن كليتشكو: "وفقاً لمعلوماتنا فقد غادر نصف عدد سكان كييف المدينة. واليوم أقل من مليوني نسمة لا يزالون فيها".

سيدة تهرب من كييف مع طفلين
سيدة تهرب من كييف مع طفلين

بدوره، قال أوليكسي كوليبا حاكم منطقة كييف للتلفزيون المحلي اليوم، إنه تم إجلاء أكثر من عشرة آلاف شخص من القرى والمدن المحيطة بكييف، أمس الأربعاء.

أما وزارة الدفاع البريطانية فقالت اليوم، إن طابور القوات الروسية الضخم شمال غربي العاصمة الأوكرانية كييف لم يحقق تقدما يذكر منذ أكثر من أسبوع، وإن خسائره مستمرة.

الجيش الأوكراني في كييف
الجيش الأوكراني في كييف
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وقالت الوزارة في بيان، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيضطر مع تصاعد الخسائر البشرية إلى الاستعانة بقوات من مختلف أفرع القوات المسلحة الروسية وغيرها لتعويض الخسائر.

وأضافت أن الأيام الأخيرة شهدت تناقصا ملحوظا في النشاط الجوي الروسي عموما في سماء أوكرانيا.

في سياق آخر، أعلنت ليودميلا دينيسوفا، المكلفة بحقوق الإنسان لدى البرلمان الأوكراني الخميس، إن "ما لا يقل عن 71 طفلاً قتلوا في أوكرانيا" منذ بدء العملية الروسية، بينما "جرح أكثر من 100 طفل آخر".

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