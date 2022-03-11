تحطم طائرة صغيرة بكرواتيا.. وترجيحات بأنها مسيرة أوكرانية

أعلنت الشرطة الكرواتية أن طائرة تحطمت ليل الخميس-الجمعة في حديقة في العاصمة زغرب، بينما ذكرت وسائل إعلام أنها على الأرجح طائرة استطلاع مسيرة سوفياتية الصنع كتلك التي تستخدمها القوات الأوكرانية.

وأغلقت السلطات الكرواتية المنطقة وهي حديقة تقع على بعد ستة كيلومترات من وسط العاصمة، ولم تقدم حتى الآن تفاصيل عن نوع الطائرة.



حطام الطائرة التي سقطت في زغرب حطام الطائرة التي سقطت في زغرب

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وقال بيان إن سكاناً أبلغوا الشرطة بسمعهم دوي "انفجار أعقب سقوط الآلية".

وأوضح البيان أنه "تم اكتشاف حفرة في المنطقة الخضراء" في منتزه جارون حيث سقطت الطائرة بالإضافة إلى "مظلتين". وأضاف أن الحادث ألحق أضرار بعدة سيارات.

من جهتها، ذكرت وسائل إعلام محلية نقلاً عن خبير في الطيران العسكري، أنها قد تكون واحدة من طائرات "توبوليف تو. 141" التي استخدمتها القوات الأوكرانية مؤخراً.

وهذه الطائرة المسيرة سوفياتية الصنع واستخدمت في سبعينات وثمانينات القرن الماضي. وهي تهبط بمظلات.

وتُظهر صور من موقع الحادث قطعاً معدنية للحطام منتشرة على الأرض وما يبدو أنه جزء من جناح الطائرة. وأغلقت الشرطة منطقة الانفجار لإجراء تحقيق.

ونقلت وسائل إعلام عن شهود عيان أنهم سمعوا في البداية انفجاراً كبيراً هز الأرض ثم انبعثت رائحة كريهة.

وتقع زغرب على بعد حوالي 550 كلم على خط مستقيم من أقرب حدود مع أوكرانيا التي تواجه عملية عسكرية روسية منذ 24 فبراير. ويذكر أنن كرواتيا عضو في حلف شمال الأطلسي "الناتو" منذ 2009.