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تحطم طائرة صغيرة بكرواتيا.. وترجيحات بأنها مسيرة أوكرانية

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This picture taken on March 11, 2022 shows a crater on the ground after a flying object crashed overnight on the outskirts of the Croatian capital, Zagreb. A drone crashed in a park, police said, with media reports saying it was likely a Soviet-made reconnaissance drone recently used by Ukrainian forces. Local media, citing a military aviation expert, said it could be one of the Tupolev Tu-141s recently used by Ukrainian forces.
حطام الطائرة التي سقطت في زغرب
روسيا و أوكرانيا

تحطم طائرة صغيرة بكرواتيا.. وترجيحات بأنها مسيرة أوكرانية

خبير في الطيران العسكري قال إنها قد تكون واحدة من طائرات "توبوليف تو. 141" التي استخدمتها القوات الأوكرانية مؤخراً

العربية.نت

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أعلنت الشرطة الكرواتية أن طائرة تحطمت ليل الخميس-الجمعة في حديقة في العاصمة زغرب، بينما ذكرت وسائل إعلام أنها على الأرجح طائرة استطلاع مسيرة سوفياتية الصنع كتلك التي تستخدمها القوات الأوكرانية.

وأغلقت السلطات الكرواتية المنطقة وهي حديقة تقع على بعد ستة كيلومترات من وسط العاصمة، ولم تقدم حتى الآن تفاصيل عن نوع الطائرة.

حطام الطائرة التي سقطت في زغرب
  • حطام الطائرة التي سقطت في زغرب
  • حطام الطائرة التي سقطت في زغرب
2 صور
حطام الطائرة التي سقطت في زغرب
حطام الطائرة التي سقطت في زغرب
حطام الطائرة التي سقطت في زغرب
حطام الطائرة التي سقطت في زغرب

وقال بيان إن سكاناً أبلغوا الشرطة بسمعهم دوي "انفجار أعقب سقوط الآلية".

وأوضح البيان أنه "تم اكتشاف حفرة في المنطقة الخضراء" في منتزه جارون حيث سقطت الطائرة بالإضافة إلى "مظلتين". وأضاف أن الحادث ألحق أضرار بعدة سيارات.

من جهتها، ذكرت وسائل إعلام محلية نقلاً عن خبير في الطيران العسكري، أنها قد تكون واحدة من طائرات "توبوليف تو. 141" التي استخدمتها القوات الأوكرانية مؤخراً.

طائرة من طراز توبوليف تو. 141
طائرة من طراز توبوليف تو. 141
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وهذه الطائرة المسيرة سوفياتية الصنع واستخدمت في سبعينات وثمانينات القرن الماضي. وهي تهبط بمظلات.

وتُظهر صور من موقع الحادث قطعاً معدنية للحطام منتشرة على الأرض وما يبدو أنه جزء من جناح الطائرة. وأغلقت الشرطة منطقة الانفجار لإجراء تحقيق.

ونقلت وسائل إعلام عن شهود عيان أنهم سمعوا في البداية انفجاراً كبيراً هز الأرض ثم انبعثت رائحة كريهة.

وتقع زغرب على بعد حوالي 550 كلم على خط مستقيم من أقرب حدود مع أوكرانيا التي تواجه عملية عسكرية روسية منذ 24 فبراير. ويذكر أنن كرواتيا عضو في حلف شمال الأطلسي "الناتو" منذ 2009.

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