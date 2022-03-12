البنتاغون يسرع تسليم أنظمة دفاع جوي ضد المسيرات إلى أوكرانيا 

قال مسؤولون أميركيون إن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) لجأت إلى فريق خاص للاستجابة للطلب المتزايد لمبيعات الأسلحة الجديدة، ومن بينها أنظمة دفاعية تستخدم لاسقاط الطائرات المسيرة، لتسليمها إلى أوكرانيا لمواجهة الهجوم الروسي، كما ان الفريق الخاص سيعمل على نقل الأسلحة الحالية إلى حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا من أجل إيصاله إلى كييف، وفقا لرويترز.

وقالت المصادر إن مكتب الاستحواذ والاستدامة في البنتاغون، مشتري الأسلحة لوزارة الدفاع الأميركية، يعمل على تلبية الطلب المتزايد من الحلفاء الأوروبيين على أمل شحن أسلحة إلى أوكرانيا لتعزيز دفاعاتها.

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وأفادت المصادر إن فريق الاستجابة السريعة أعيد تنظيمه في الأيام الأخيرة للتنسيق والتغلب على البيروقراطية المتعلقة بالمبيعات مع إعطاء الأولوية لطلبات الحلفاء في أوروبا.

وتأتي الجهود التي لم يتم الإبلاغ عنها سابقًا، في الوقت الذي يعمل فيه البنتاغون على الاستجابة لمشهد سريع التغير لصفقات الأسلحة وعمليات نقلها.

ووفقًا لرويترز، طلب البنتاغون مؤخرًا من صناعة الدفاع توفير أجهزة يمكن استخدامها لتعطيل أو إسقاط الطائرات بدون طيار، والتي يمكن أن تكون جاهزة للتسليم في غضون 120 يومًا.

وفي ضوء الأزمة الحالية في أوروبا، تواصل حكومة الولايات المتحدة جهودها لتحديد الحلول الفعالة التي من شأنها أن تساعد أوكرانيا، وأحد مجالات التركيز هو أنظمة الدفاع الجوي التي تستخدم تقنية مكافحة الطائرات المسيرة، بحسب ما ذكرت المصادر.