.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

البنتاغون يسرع تسليم أنظمة دفاع جوي ضد المسيرات إلى أوكرانيا 

  • الخط
البنتاغون
البنتاغون
روسيا و أوكرانيا

البنتاغون يسرع تسليم أنظمة دفاع جوي ضد المسيرات إلى أوكرانيا

البنتاغون يركز على إمداد أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي التي تستخدم تقنية مكافحة الطائرات المسيرة

واشنطن - بندر الدوشي

نشر في: آخر تحديث:

قال مسؤولون أميركيون إن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) لجأت إلى فريق خاص للاستجابة للطلب المتزايد لمبيعات الأسلحة الجديدة، ومن بينها أنظمة دفاعية تستخدم لاسقاط الطائرات المسيرة، لتسليمها إلى أوكرانيا لمواجهة الهجوم الروسي، كما ان الفريق الخاص سيعمل على نقل الأسلحة الحالية إلى حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا من أجل إيصاله إلى كييف، وفقا لرويترز.

وقالت المصادر إن مكتب الاستحواذ والاستدامة في البنتاغون، مشتري الأسلحة لوزارة الدفاع الأميركية، يعمل على تلبية الطلب المتزايد من الحلفاء الأوروبيين على أمل شحن أسلحة إلى أوكرانيا لتعزيز دفاعاتها.

طائرات روسية تشن هجوما على مدينة هوستوميل على بعد 20 كلم من كييف
طائرات روسية تشن هجوما على مدينة هوستوميل على بعد 20 كلم من كييف

وأفادت المصادر إن فريق الاستجابة السريعة أعيد تنظيمه في الأيام الأخيرة للتنسيق والتغلب على البيروقراطية المتعلقة بالمبيعات مع إعطاء الأولوية لطلبات الحلفاء في أوروبا.

وتأتي الجهود التي لم يتم الإبلاغ عنها سابقًا، في الوقت الذي يعمل فيه البنتاغون على الاستجابة لمشهد سريع التغير لصفقات الأسلحة وعمليات نقلها.

بوتين يسمح بإرسال "مقاتلين من الشرق الأوسط" إلى أوكرانيا العرب والعالم روسيا و أوكرانيا بوتين يسمح بإرسال "مقاتلين من الشرق الأوسط" إلى أوكرانيا

ووفقًا لرويترز، طلب البنتاغون مؤخرًا من صناعة الدفاع توفير أجهزة يمكن استخدامها لتعطيل أو إسقاط الطائرات بدون طيار، والتي يمكن أن تكون جاهزة للتسليم في غضون 120 يومًا.

وفي ضوء الأزمة الحالية في أوروبا، تواصل حكومة الولايات المتحدة جهودها لتحديد الحلول الفعالة التي من شأنها أن تساعد أوكرانيا، وأحد مجالات التركيز هو أنظمة الدفاع الجوي التي تستخدم تقنية مكافحة الطائرات المسيرة، بحسب ما ذكرت المصادر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
رغم العقوبات.. الجماهير تهتف لـ "أبـراموفيتش" مالك نادي تشيلسي رغم العقوبات.. الجماهير تهتف لـ "أبـراموفيتش" مالك نادي تشيلسي
اكتشف المزيد