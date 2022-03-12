صور بالأقمار الصناعية تظهر استمرار انتشار وحدات عسكرية روسية قرب كييف

أعلنت شركة أميركية خاصة أن صورا التقطتها الأقمار الصناعية، الجمعة، أظهرت أن وحدات عسكرية روسية تواصل انتشارها بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف، وتطلق نيران المدفعية بكثافة صوب مناطق سكنية.



وأضافت شركة ماكسر تكنولوجيز أن النيران اندلعت في عدد من المنازل والمباني وشوهدت أضرار واسعة النطاق في أنحاء بلدة تقع

شمال غربي كييف.

وقالت الشركة إن إحدى الصور أظهرت عناصر من كتيبة مدفعية روسية تطلق النار بكثافة في اتجاه جنوبي شرقي. وتابعت أنها لا تستطيع تأكيد أهداف الكتيبة لكن الأضرار التي لوحظت في البلدة كانت على بعد حوالي كيلومترات جنوب شرقي انتشار المدفعية.

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وأظهرت صورة أخرى طوابير طويلة من السيارات تقل أشخاصا يحاولون الفرار من كييف، كما رصدت صور أخرى استمرار اشتعال النيران في مطار أنتونوف.



ومن جانبها، قالت بريطانيا، الجمعة، إن القوات الجوية والصاروخية الروسية نفذت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ضربات على مدينتي لوتسك وإيفانو فرانكيفسك في غرب أوكرانيا.



وأفادت وزارة الدفاع البريطانية في تحديث استخباراتي على تويتر إن الطائرات التعبوية الروسية التي تدعم تقدم القوات البرية الروسية تعتمد بشكل أساسي على ذخائر "غبية" غير موجهة.

الجيش الروسي يركز على كييف وشرق أوكرانيا

وركّز الجيش الروسي، الجمعة، على كييف وشرق أوكرانيا حيث وسع هجومه ليشمل مدينة دنيبرو الكبيرة.

وقال الجيش الأوكراني في بيان إن العاصمة الأوكرانية إلى جانب ماريوبول المطلة على بحر أزوف وكريفي ريغ وكريمنتشوغ ونيكوبول وزابوريجيا هي المناطق الرئيسية التي ما زالت جهود القوات الروسية تتركز فيها.

وأضاف: " الجيش الروسي غير قادر على تحقيق نجاح، ويواصل هجماته بالصواريخ والقنابل على مدن واقعة في عمق الأراضي الأوكرانية هي: دنيبرو ولوتسك وإيفانو-فرانكيفسك".

أميركا تتهم روسيا بانتهاك "مبادئ السلامة النووية"

وبالتزامن، اتهمت الولايات المتحدة روسيا بانتهاك مبادئ السلامة النووية قائلة إنها قلقة من "استمرار القصف الروسي على منشآت نووية" في أوكرانيا، لكنها أضافت أنه لم يتم رصد أي مؤشرات على حدوث تسرب إشعاعي حتى الآن.

وقالت وزيرة الطاقة الأميركية جنيفر جرانهولم، الجمعة، على تويتر: "نتابع الأنباء التي أفادت بوقوع أضرار بمنشأة أبحاث في خاركيف. المخاطر المتعلقة بالسلامة على المدى القريب منخفضة، ولكن يجب وقف إطلاق النار الروسي المستمر على المنشآت النووية".