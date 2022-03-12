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مندوبة أميركا لدى الناتو: لا نعلم إلى متى يمكن للقوات الأوكرانية الصمود

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إجلاء أوكران من مدينة إيربين شمال غرب كييف - فرانس برس
إجلاء أوكران من مدينة إيربين شمال غرب كييف - فرانس برس
روسيا و أوكرانيا

مندوبة أميركا لدى الناتو: لا نعلم إلى متى يمكن للقوات الأوكرانية الصمود

حول إمكانية تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة، كشفت سميث أن هناك الكثير من التعقيدات حول هذا الأمر

دبي - قناة الغربية

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قالت المندوبة الأميركية لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، جوليان سميث، الجمعة، إن أحدا لا يعلم على وجه التحديد كم من الوقت يمكن للقوات الأوكرانية أن تصمد في مواجهة روسيا.

وفي بث حي لصحيفة "واشنطن بوست"، اليوم الجمعة، قالت سميث: "القوات الأوكرانية تقوم بعمل مذهل، لكن لا أحد يعرف على وجه التحديد إلى متى يمكن أن تصمد.. ونراقب الوضع عن كثب".

وأفادت المندوبة الأميركية أيضا أن الوضع لا يمضي كما خطط له بالنسبة للقوات الروسية، مشيرة إلى عجزها عن السيطرة على العاصمة الأوكرانية كييف.

وأضافت: "روسيا لن تحقق على ما يبدو أهدافها المتمثلة في السيطرة الكاملة على أوكرانيا".

وحول إمكانية تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة، كشفت سميث أن هناك الكثير من التعقيدات حول هذا الأمر.

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وتابعت: "هناك أسئلة كثيرة تتعلق بالطيارين والوقود والصواريخ. موقف (وزارة الدفاع الأميركية) البنتاغون وإدارة الرئيس (جو) بايدن واضح في هذا الصدد.. نعتقد أن هذا أمر لا يمكن دعمه".

وانتقدت المندوبة الأميركية كذلك ما قالت إنها "مزاعم" كثيرة من الروس حول اهتمامهم بالتوصل لتسوية سياسية. وعلقت: "لكننا لم نر أي دليل على الجدية".

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