زيلينسكي: الحرب وصلت لنقطة تحول.. وروسيا تنشر مرتزقة سوريين

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الجمعة إن موسكو تنشر مرتزقة سوريين خلال حربها مع الجيش الأوكراني.

كما أكد زيلينسكي أن أوكرانيا وصلت في هذه الحرب إلى "نقطة تحول استراتيجية"، لكنه أشار إلى أن المدة التي سيستمر فيها القتال لا يمكن تحديدها.

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وقال في خطاب نقله التلفزيون الأوكراني: "من المستحيل تحديد عدد الأيام التي لا يزال يتعين علينا العمل فيها على تحرير الأراضي الأوكرانية. لكن يمكننا القول إننا سنفعل ذلك. لأننا وصلنا بالفعل إلى نقطة تحول استراتيجية".

ودعا زيلينسكي المجتمع الدولي إلى زيادة ضغوط العقوبات على روسيا، كما حثّ الاتحاد الأوروبي على اتخاذ "إجراءات أشد قسوة" على روسيا. كما اعتبر أنه "يجب معاقبة روسيا لقصفها الممرات الآمنة" لخروج المدنيين من المدن الأوكرانية المحاصرة.

يأتي هذا بعدما دعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم خطط السماح لمتطوعين بالقتال في أوكرانيا.

وقال بوتين لوزير الدفاع سيرغي شويغو خلال اجتماع متلفز لمجلس الأمن الروسي: "إذا رأيتم أن هناك أشخاصا يرغبون طوعاً (بدعم الانفصاليين في شرق أوكرانيا)، عليكم إذاً مساعدتهم على الانتقال إلى مناطق القتال".

وأضاف أن هذه الخطوة مبررة لأن "عرّابي النظام الأوكراني الغربيين لا يدرون حتى ما يفعلون" ويجمعون علانية "مرتزقة من جميع أنحاء العالم لإرسالهم إلى أوكرانيا".

يذكر أن أوكرانيا كانت قد أعلنت عن تشكيل فيلق من المتطوعين الأجانب مدمج في قواتها المسلحة لمحاربة القوات الروسية على أراضيها.

بدوره، أعلن الكرملين الجمعة أنه سيُسمح للمقاتلين من سوريا ودول الشرق الأوسط بالقتال إلى جانب روسيا في أوكرانيا.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين إن وزير الدفاع الروسي لفت إلى أن "معظم الأشخاص الذين يرغبون وطلبوا القتال هم مواطنون من دول في الشرق الأوسط وسوريون".

وذكر بيسكوف أن قرار إرسال مقاتلين متطوعين إلى أوكرانيا مقبول، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تدعم إجراءات إرسال مرتزقة للقتال إلى جانب القوات الأوكرانية.

وقال بيسكوف للصحافيين: "إذا كان الغرب متحمّساً جداً بشأن وصول المرتزقة، إذا لدينا أيضاً متطوّعون يرغبون في المشاركة".

في سياق آخر، قال بيسكوف إن الكرملين لا يستبعد عقد اجتماع بين بوتين وزيلينسكي، لكنه أكد أن "هكذا اجتماع يجب أن يكون معداً له تماما لتحقيق نتائج".

من جهته، أعلن بوتين الجمعة عن "تحولات إيجابية" في المحادثات بين روسيا وأوكرانيا. وقال بوتين لنظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو خلال لقاء متلفز في موسكو "هناك تحوّلات إيجابية أكيدة، هذا ما أبلغني به المفاوضون من جانبنا". وأفاد بأن المفاوضات "تجري حالياً بشكل شبه يومي".