زيلينسكي يدعو أمهات الجنود الروس لمنع إرسال أبنائهن إلى أوكرانيا  

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، أمهات الجنود الروس إلى منع إرسال أبنائهن إلى "الحرب" في أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في رسالة عبر تلغرام: "أريد أن أقول هذا مرة جديدة للأمهات الروسيات، خصوصا لأمهات المجندين. لا ترسلن أولادكن إلى الحرب في بلد أجنبي".

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وأضاف: "تحقّقنَ من مكان وجود أولادكن. وإذا كان لديكن أدنى شك في إمكان إرسال أولادكن إلى الحرب ضد أوكرانيا، تصرّفن على الفور" لمنع مقتلهم أو خطفهم.

وتابع زيلينسكي: "أوكرانيا لم ترغب أبدا في هذه الحرب الرهيبة. وأوكرانيا لا تريدها. لكنها ستدافع عن نفسها بقدر ما يتطلبه الأمر".

وأقرت روسيا، الأربعاء، للمرة الأولى بوجود مجندين في أوكرانيا وأعلنت أن عددا منهم تعرض للأسر.

ونشرت وزارة الدفاع الأوكرانية أرقام هواتف وبريدا إلكترونيا يمكن للأمهات من خلالها الحصول على معلومات بشأن أبنائهن المسجونين في أوكرانيا.

وحول عمليات الإجلاء، قال الرئيس الأوكراني زيلينسكي في خطاب بثه التلفزيون، الجمعة، إنه تم إجلاء 7144 شخصا في المجمل من 4 مدن أوكرانية يوم الجمعة، وهو عدد أقل بكثير من العدد الذي تمكن من المغادرة في كل يوم من اليومين السابقين.



واتهم زيلينسكي روسيا برفض السماح للناس بالخروج من مدينة ماريوبول المحاصرة وقال إن أوكرانيا ستحاول مرة أخرى توصيل الطعام

والأدوية إلى هناك اليوم السبت.

وأعلن زيلينسكي، الجمعة، في تصريحات أخرى سابقة، أن موسكو تنشر مرتزقة سوريين خلال حربها مع الجيش الأوكراني.

وأكد أن أوكرانيا وصلت في هذه الحرب إلى "نقطة تحول استراتيجية"، لكنه أشار إلى أن المدة التي سيستمر فيها القتال لا يمكن تحديدها.