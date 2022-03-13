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أوكرانيا: مقتل 2187 من ماريوبول.. واستئناف القصف الروسي

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ماريوبول
من ماريوبول الأوكرانية

أوكرانيا: مقتل 2187 من ماريوبول.. واستئناف القصف الروسي

دبي - العربية.نت

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أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم الأحد، مقتل 2187 شخصا من سكان ماريوبول منذ بدء الحرب في 24 فبراير الماضي.

في الأثناء، أعلن مجلس مدينة ماريوبول استئناف القصف الروسي على المدينة.

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إلى ذلك، أعلنت شركة أميركية خاصة أن صورا التقطتها أقمار صناعية، أمس السبت، أظهرت دمارا واسع النطاق في البنية التحتية المدنية والمباني السكنية في أنحاء مدينة ماريوبول بجنوب أوكرانيا.

وأضافت شركة ماكسار تكنولوجيز أن حرائق شوهدت في الجزء الغربي من المدينة الساحلية الواقعة على البحر الأسود، كما لحقت أضرار جسيمة بعشرات المباني السكنية العالية.

صورا التقطتها أقمار صناعية، أظهرت دمارا واسع النطاق في البنية التحتية المدنية والمباني السكنية في أنحاء مدينة ماريوبول بجنوب أوكرانيا
  • صورا التقطتها أقمار صناعية، أظهرت دمارا واسع النطاق في البنية التحتية المدنية والمباني السكنية في أنحاء مدينة ماريوبول بجنوب أوكرانيا
2 صور
صورا التقطتها أقمار صناعية، أظهرت دمارا واسع النطاق في البنية التحتية المدنية والمباني السكنية في أنحاء مدينة ماريوبول بجنوب أوكرانيا
صورا التقطتها أقمار صناعية، أظهرت دمارا واسع النطاق في البنية التحتية المدنية والمباني السكنية في أنحاء مدينة ماريوبول بجنوب أوكرانيا

من جهته، قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، السبت، إن ماريوبول تخضع لحصار القوات الروسية، لكنها ما زالت تحت سيطرة أوكرانيا.

تأتي تلك التطورات الميدانية فيما سجلت القوات الروسية تقدما ملحوظا في شرق البلاد وبعض مدنه الجنوبية، على الرغم من أن الكرملين كان أعلن في البداية عند إطلاق العملية العسكرية في 24 فبراير أنها ستكون محدودة.

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