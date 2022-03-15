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الجنرال ماكنزي يعبر عن قلقه من البرنامج الصاروخي للنظام الإيراني

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قائد القيادة المركزية الأميركية كينيث ماكنزي (أرشيفية- رويترز)
نووي إيران

الجنرال ماكنزي يعبر عن قلقه من البرنامج الصاروخي للنظام الإيراني

قائد القيادة المركزية الأميركية: سنواصل دعم توسيع العلاقات العسكرية مع حلفائنا الإقليميين من خلال التدريب والتمارين المشتركة

  بندر الدوشي - واشنطن 

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أعرب الجنرال الأميركي كينيث ماكنزي، قائد القيادة المركزية الأميركية، عن قلقه بشأن برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني. وقال في تصريحات "أنا قلق للغاية بشأن النمو الملحوظ وفعالية برنامج الصواريخ الباليستية".

وأضاف الجنرال كينيث ماكنزي يوم الثلاثاء، أن إيران لديها أكثر من 3000 صاروخ باليستي، يمكن للعديد منها الوصول إلى حلفائنا في المنطقة بمن فيهم إسرائيل.



وعلى وقع التوترات الإيرانية المتصاعدة بين إيران وإسرائيل، زار ماكنزي الذي سيتقاعد من الجيش قريبًا، إسرائيل الأسبوع الماضي، وأجرى محادثات مع رئيس الوزراء نفتالي بينيت، ووزير الدفاع بيني غانتس، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي.

وقال ماكنزي للجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ: "على المستوى العسكري، ورغم أنهم لا يمتلكون سلاحًا نوويًا، لكنني قلق للغاية بشأن النمو الملحوظ وفعالية برنامج الصواريخ الباليستية".

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الفرص الاستراتيجية

وفي تصريحات معدة إلى اللجنة، قال ماكنزي إن نقل إسرائيل إلى القيادة المركزية الأميركية قبل عامين "يفتح الأبواب أمام العديد من الفرص الاستراتيجية، بما في ذلك عن طريق تمكين القيادة المركزية من مواءمة شركائنا الإقليميين بشكل أوثق ضد التهديدات المشتركة، مثل تلك التي تشكلها طهران". وقال إن الولايات المتحدة لا تزال ثابتة في التزامها في دعم إسرائيل ودعم حقها في الدفاع عن نفسها".

وأضاف أن القيادة المركزية الأميركية ستواصل دعم توسيع العلاقات العسكرية مع حلفائنا الإقليميين ومن ضمنهم إسرائيل من خلال التدريب والتمارين المشتركة وجهود التعاون الدفاعي الأخرى".

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