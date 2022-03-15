عقوبات جديدة على موسكو.. اليابان تجمد أصول 17 روسياً

قررت اليابان اليوم الثلاثاء فرض ضوابط على المدفوعات وأنشطة رؤوس الأموال فيما يخص 17 روسيا من خلال تجميد أصولهم.
وأفادت وزارة المالية اليابانية بأن نوابا في البرلمان الروسي من بين المستهدفين بعقوبات تجميد الأصول.
كما، أوضحت أن العقوبات تطال مجموعة رينوفا وأعضاء من عائلة يوري كوفالتشوك.
المركزي الروسي
وكان رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أعلن الاثنين الماضي، أن بلاده ستفرض عقوبات على رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو وستقيّد التعاملات المالية مع المصرف المركزي الروسي على خلفية غزو موسكو لأوكرانيا.
ويوم الجمعة الماضي، قال وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي، إن بلاده ستجمد الأصول في بعض البنوك الروسية في إطار العقوبات المفروضة على عملها في أوكرانيا.
وأضاف سوزوكي للصحافيين عقب اجتماع لمجلس الوزراء، أن اليابان "تستنكر بشدة" العمل الروسي في أوكرانيا.
فيما قال وزير الصناعة الياباني كويشي هاجيودا في مؤتمر صحافي إن اليابان تخطط لتنفيذ مزيد من الخطوات بسرعة للمساعدة في كبح ارتفاع أسعار الوقود مثل البنزين والكيروسين وسط ارتفاع أسعار النفط.
وأضاف أن اليابان ستتعامل بشكل مناسب مع السحب من الاحتياطيات النفطية بالتعاون مع وكالة الطاقة الدولية والدول المعنية بعد أن أثار هجوم روسيا على أوكرانيا مخاوف من تعطل إمدادات الطاقة العالمية.
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