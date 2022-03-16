مدعي الجنائية الدولية بكييف.. وأوكرانيا تطالب بمحاكمة قادة روسيا

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، بمحاكمة قادة روسيا "بتهم ارتكاب جرائم حرب" في أوكرانيا.

يأتي هذا بينما زار مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان أوكرانيا، حيث أجرى اتصالاً عبر الفيديو مع الرئيس زيلينسكي، وفق ما أعلنت المحكمة، الأربعاء.

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وأكدت المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً على "تويتر"، أن المدعي التقى زيلينسكي عبر الفيديو.

وقال خان: "اتفقنا على الحاجة إلى بذل كافة الجهود لضمان احترام القانون الإنساني الدولي وحماية السكان المدنيين".

من جهتها، أمرت محكمة العدل الدولية، الأربعاء، روسيا بـ"تعليق" عمليتها العسكرية في أوكرانيا، معربة عن "قلقها العميق" حيال تداعيات استخدام روسيا للقوة في أوكرانيا".

وقالت القاضية جوان دونوهيو لمحكمة العدل الدولية في لاهاي، إن "على جمهورية روسيا الاتحادية فورًاً تعليق العمليات العسكرية التي بدأتها في 24 فبراير في أراضي أوكرانيا"، بانتظار قرار نهائي في القضية.

وقبل أسبوعين كانت أوكرانيا قد طالبت محكمة العدل الدولية بالتدخل، مجادلةً بأن روسيا انتهكت اتفاقية عام 1948 الخاصة بالإبادة الجماعية من خلال اتهام باطل لأوكرانيا بارتكاب إبادة جماعية واستخدام ذلك كذريعة للعملية العسكرية.

من جانبها، قالت منظمة الصحة العالمية اليوم إن المرافق والطواقم الصحية في أوكرانيا تتعرض لهجمات بوتيرة غير مسبوقة.

وقال مدير الطوارئ في المنظمة مايكل راين للصحافيين: "لم نشهد على المستوى العالم. هذه الوتيرة من الهجمات على منشآت الرعاية الصحية"، محذراً من "وصول هذه الأزمة إلى نقطة باتت معها منظومة الصحة في أوكرانيا على شفا الهاوية".

ووثقت المنظمة وقوع 43 هجوما على منشآت صحية وسيارات إسعاف وطواقم صحية في أوكرانيا منذ بدء الغزو، قتل فيها 12 شخصاً وجرح 34 آخرون.