أوستن: لن نرسل قوات لأوكرانيا.. ونرفض منطقة حظر طيران

شدد وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، اليوم الخميس على أن واشنطن لن ترسل قوات إلى أوكرانيا، مجددا رفض إدارة الرئيس جو بايدن لفكرة منطقة حظر طيران، وقال "فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا يعني إعلان حرب مع روسيا".

كما قال في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير دفاع سلوفاكيا، إن واشنطن تعمل على تعزيز قدرات القوات الأوكرانية للدفاع عن أراضيها، مؤكدا أن القوات الأوكرانية لم تسمح لروسيا بالسيطرة الجوية الكاملة.

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في السياق، أكد الوزير الأميركي، أمس الأربعاء، التزام بلاده بالدفاع عن أراضي حلف شمال الأطلسي (الناتو)، كما تعهد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بمحاسبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على عمليته العسكرية في أوكرانيا.

مناشدة بفرض حظر الطيران

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد ناشد المشرعين الأميركيين بفرض منطقة حظر طيران على بلاده، التي تمزقها الحرب أو باستثناء ذلك، بالنسبة لواشنطن، إرسال طائرات مقاتلة.

وأضاف في خطاب تم بثه على الهواء مباشرة للكونغرس الأميركي من كييف "حولت روسيا سماء أوكرانيا إلى مصدر موت لآلاف الأشخاص".

عملية غير مسبوقة منذ 80 عاماً

كما أضاف أن العملية العسكرية التي بدأت قبل ثلاثة أسابيع لم تشهدها أوروبا لمدة 80 عاما.

يذكر أن العملية العسكرية الروسية التي أطلقت في 24 فبراير الماضي، وصفها الكرملين سابقا بالمحدودة، إلا أنها سرعان ما امتدت نحو كييف، التي تأهبت العديد من دول الناتو إلى دعمها بالسلاح النوعي، على رأسها الولايات المتحدة.