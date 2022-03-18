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أوكرانيا: الأوروبي يعد حزمة خامسة من العقوبات على موسكو

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سويفت ، روسيا ، عقوبات
عقوبات على روسيا (تعبيرية)
روسيا و أوكرانيا

أوكرانيا: الأوروبي يعد حزمة خامسة من العقوبات على موسكو

دبي- العربية.نت

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فيما بلغت العقوبات الغربية على الروس حداً قياسيا، أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، مجددا أن الاتحاد الأوروبي يعد حزمة جديدة.

وقال في تغريدة على حسابه على تويتر، اليوم الجمعة، إنه بحث مع ممثل السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إعداد حزمة خامسة من العقوبات على روسيا.

حماية النازحين

كما أضاف أن زيادة الضغط ستتواصل على موسكو، وفق الحاجة من أجل وقف ما وصفها بـ"الهمجية الروسية".

إلى ذلك، أوضح أنه بحث مع بوريل أيضا "حماية ومساعدة الأوكرانيين الذين فروا من القصف الروسي إلى دول الاتحاد".

يذكر أن العملية العسكرية التي أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، كانت جرت عليها آلاف العقوبات الغربية.

كما استدعت استنفاراً أمنيا غير مسبوق بينها وبين الدول الأوروبية والولايات المتحدة.

كذلك أدت إلى خروج ما يقارب 3 ملايين أوكراني من البلاد، ونزوح مليونين ضمن مدنهم، بحسب آخر إحصاءات الأمم المتحدة.

إلا أن العقوبات الاقتصادية شكلت الضربة الأكثر إيلاما لموسكو، بعد أن فاقت 5500 عقوبة، فرضت من عدة دول أوروبية، فضلا عن سويسرا وأميركا وأستراليا واليابان وكندا وغيرها، لتتفوق بذلك على إيران.

وتصدرت سويسرا طليعة الدول التي عاقبت موسكو بـ 568 عقوبة، تلاها الاتحاد الأوروبي بـأكثر من 520، ثم فرنسا، أما واشنطن ففرضت عليها أكثر من 300 عقوبة.

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