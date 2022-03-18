موسكو تعلن السيطرة على 90% من لوغانسك بأوكرانيا

فيما تتواصل العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا للأسبوع الثالث، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، السيطرة على لوغانسك الانفصالية في شرق أوكرانيا بنسبة 90%.

وأضاف أن القوات الروسية تواصل هجومها في الاتجاه الشمالي من دونيتسك، حيث قامت بالسيطرة على قرى: "زولوتايا نيفا" و"نوفومايورسكويه" و"نوفودونيتسكويه" و"بريتشيستوفكا"، حيث تحركت خلال الـ 24 ساعة الماضية بمسافة 16 كيلومترا.

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أما عن التطورات في ماريوبول، فقال المتحدث إن وحدات "جمهورية دونيتسك، بدعم من القوات المسلحة الروسية، تواصل قتال القوميين في وسط المدينة".

إسقاط طائرات بدون طيار

كما أضاف أن أنظمة الطيران ومنظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت 6 طائرات بدون طيار، بما في ذلك واحدة من طراز "بيرقدار – تي بي2". لافتا إلى قصف 81 منشأة عسكرية في أوكرانيا، "بما في ذلك 4 راجمات صواريخ و3 مراكز قيادة و8 مستودعات ذخيرة و 28 مركزا للعتاد العسكري".

كذلك أوضح "منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير ما يلي: 183 طائرة مسيرة و1406 دبابة وعربة ومدرعة قتالية و138 راجمة صواريخ و535 مدفعية ميدانية ومدفع هاون اضافة إلى 1197 قطعة عسكرية".

خريطة للسيطرة لوغانسك ودنيتسك

فيما نشرت الوزارة الروسية على حسابها في تليغرام خريطة توضيحية للمناطق التي تخضع للسيطرة الروسية من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين وغير المعترف بهما إلا من موسكو.

يذكر أن العملية العسكرية التي انطلقت في 24 فبراير الماضي جاءت بعد أيام من اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بانفصال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك شرق أوكرانيا.