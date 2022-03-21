لندن: روسيا حاولت خداعنا بـ"مكالمات كاذبة" من مسؤول أوكراني

اتهمت بريطانيا روسيا بتدبير إجراء اتصالات هاتفية زائفة لوزيرين بريطانيين من قبل محتال تظاهر بأنه رئيس وزراء أوكرانيا.

وقال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، إن المحتال تمكن من التحدث إليه عبر اتصال مرئي الخميس الماضي.

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من جهتها، قالت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، إنها تلقت اتصالاً مماثلاً. كما قالت وزيرة الثقافة البريطانية نادين دوريس إنه كانت هناك محاولة فاشلة للتحدث معها.

وقال والاس إنه تشكك في الأمر وأغلق الهاتف بعد أن "طرح المتصل عدة أسئلة مضللة". واتهم والاس روسيا باللجوء لـ"حيل قذرة".

من جانبه، قال ماكس بلين، الناطق باسم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الاثنين إن "الدولة الروسية مسؤولة عن الاتصالات الهاتفية الزائفة التي استهدفت وزراء الحكومة، الأسبوع الماضي".

ويشعر مسؤولون بريطانيون بالقلق من أن روسيا قد تنشر تسجيلات صوتية للاتصالات في إطار حملة تضليل، لإحراج بريطانيا.

وحذّر بلين من أنها "لن تكون المحاولة الأخيرة"، متهماً الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتشتيت الانتباه "لإخفاء حجم الصراع وإخفاقات روسيا في ساحة المعركة".