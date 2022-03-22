موسكو: تدمير 137 منشأة عسكرية أوكرانية في يوم واحد

فيما تتواصل العملية العسكرية الروسية للأسبوع الرابع، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عن تدمير 137 منشأة عسكرية أوكرانية، بما في ذلك نقاط مراقبة ومراكز اتصال.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف، إن من بين المنشآت التي تم قصفها منظومتي إطلاق صواريخ متعددة، ونظام صاروخي مضاد للطائرات، و8 مستودعات صواريخ، تحتوي على أسلحة وذخيرة مدفعية، و101 مكان تخزين عتاد عسكري.

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كما قال إن التقسيمات الفرعية للقوات الروسية تقدمت 6 كيلومترات أخرى، وسيطرت على قرية "أوروجاينويه"، مشيرا إلى أن القتال يدور ضد وحدات من لواء هجوم المناطق الوعرة المنفصل رقم 128 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.

كذلك توغلت مجموعة من قوات جمهورية دونيتسك - التي تعترف بها روسيا فقط - بعمق 4 كيلومترات في دفاعات اللواء 25 المحمول جوا، والتابع للقوات المسلحة الأوكرانية، لمحاولة السيطرة على قرى "كامينكا" و"نوفوسيلوفكا فتورايا" و"فيرخنيتوريتسكويه". وفق المتحدث.

تقدم 5 كيلومترات

بينما في اتجاه "كوراخوفا"، أعلنت الدفاع الروسية أن التقدم بلغ ليلا ما يصل إلى 5 كيلومترات، حيث دمرت وحدات دونيتسك سرية من اللواء الميكانيكي المنفصل رقم 53، ووحدات الكتيبة الهجومية التابعة للواء الآلي المنفصل رقم 54 للقوات المسلحة الأوكرانية، وحررت قرى "سلافنويه" و"ترودوفسكوي" و"منجم تشيليوسكينتسيف" و"ماريينكا".

كما أضاف كوناشينكوف أنه تم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تدمير 3 دبابات و4 آليات قتال مشاة و4 قطع مدفعية ميدانية و6 آليات للطرق الوعرة في هذه المنطقة.

ولفت إلى أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 14 طائرة أوكرانية بدون طيار، بما في ذلك واحدة من طراز "بيرقدار-تي بي2".

تدمير 9 دبابات أوكرانية

كذلك قال إنه تم تدمير 9 دبابات أوكرانية و7 مركبات قتالية ونقل جنود مدرعة خلال ضرباتها الليلية.

إجمالا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن حصيلة الخسائر للقوات الأوكرانية منذ بداية الحرب بلغت تدمير 230 طائرة بدون طيار و181 أنظمة صواريخ مضادة للطائرات و1528 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى و154 قاذفة صواريخ متعددة و602 قطعة مدفعية ميدانية وهاون و1312 مركبات عسكرية خاصة.