دونيتسك الانفصالية: تم تدمير لواء البحرية 36 الأوكراني
أفاد رئيس جمهورية دونيتسك الإنفصالية (شرق أوكرانيا) دينيس بوشيلين، باستهداف وتدمير لواء البحرية 36 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.
وقال: "نعلن أن اللواء 36 من مشاة البحرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية قد تم تدميره بالكامل، وهو ما سيسهل الآن على وحداتنا التحرك عبر مناطق معينة من ماريوبول"، وفق ما نقلته وكالة "تاس" الروسية.
وفى وقت سابق، قال المتحدث باسم قوات الشرطة في جمهورية دونيتسك، إدوارد باسورين إن ستة جنود من اللواء 36 من مشاة البحرية بالقوات المسلحة الأوكرانية "ألقوا أسلحتهم طواعية"، كما أكد أن قوات دونيتسك استولت على أربع دبابات ومركبتين مدرعتين ومجموعتين من الاتصالات التكتيكية من طراز هاريس، - حسب تعبيره-.
كما أفادت الأنباء أن متخصصين من القوات الشعبية يفحصون الوثائق ووسائل الاتصال السرية التي تخلى عنها جنود اللواء 36.
يذكر أن العملية العسكرية التي انطلقت في 24 فبراير الماضي جاءت بعد أيام من اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بانفصال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك شرق أوكرانيا.
وفي عام 2014، تمكن المتمردون من السيطرة على مساحات شاسعة في المنطقتين، وأعلنوا تشكيل جمهورية دونيتسكوجمهورية لوغانسك على الحدود مع روسيا.
لكن الكيانين يعتمدان تماما على الدعم المالي والعسكري الروسي.
-
وفاة مادلين أولبرايت وزيرة الخارجية الأميركية السابقةأعلن اليوم الأربعاء، عن وفاة مادلين أولبرايت، أول سيدة تتولى حقيبة الخارجية الأميركية، بعد معاناة مع المرض.وقالت أسرة الراحلة، في بيان على تويتر إن ... أميركا
-
لافروف يهدد أميركا برد ساحق إذا تعرضت روسيا لأي عمل عدائيفيما تتصاعد حدة التوتر بين بلاده والغرب، لاسيما الولايات المتحدة، هدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف واشنطن برد ساحق إذا تعرضت بلاده لأي عمل عدائي، ... العرب والعالم
-
أميركا: لا نعلم إذا كانت القضايا العالقة في محادثات النووي ستحل!أعلن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة وحلفاءها أحرزوا تقدما في محادثات إيران النووية، لكن لا تزال هناك ... إيران