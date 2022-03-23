دونيتسك الانفصالية: تم تدمير لواء البحرية 36 الأوكراني

أفاد رئيس جمهورية دونيتسك الإنفصالية (شرق أوكرانيا) دينيس بوشيلين، باستهداف وتدمير لواء البحرية 36 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.

وقال: "نعلن أن اللواء 36 من مشاة البحرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية قد تم تدميره بالكامل، وهو ما سيسهل الآن على وحداتنا التحرك عبر مناطق معينة من ماريوبول"، وفق ما نقلته وكالة "تاس" الروسية.

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وفى وقت سابق، قال المتحدث باسم قوات الشرطة في جمهورية دونيتسك، إدوارد باسورين إن ستة جنود من اللواء 36 من مشاة البحرية بالقوات المسلحة الأوكرانية "ألقوا أسلحتهم طواعية"، كما أكد أن قوات دونيتسك استولت على أربع دبابات ومركبتين مدرعتين ومجموعتين من الاتصالات التكتيكية من طراز هاريس، - حسب تعبيره-.

كما أفادت الأنباء أن متخصصين من القوات الشعبية يفحصون الوثائق ووسائل الاتصال السرية التي تخلى عنها جنود اللواء 36.

يذكر أن العملية العسكرية التي انطلقت في 24 فبراير الماضي جاءت بعد أيام من اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بانفصال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك شرق أوكرانيا.

وفي عام 2014، تمكن المتمردون من السيطرة على مساحات شاسعة في المنطقتين، وأعلنوا تشكيل جمهورية دونيتسكوجمهورية لوغانسك على الحدود مع روسيا.

لكن الكيانين يعتمدان تماما على الدعم المالي والعسكري الروسي.