زيلينسكي لليابان: لا سبيل إلا العقوبات لردع موسكو

يواصل الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، توجيه نداءات لقادة العالم والحلفاء لفرض مزيد من العقوبات على روسيا في إطار الضغط عليها للتراجع عن عمليتها العسكرية في بلاده.

فقد طالب زيلينسكي اليابان، اليوم الأربعاء، بزيادة ضغوط العقوبات على روسيا بحظر التجارة في البضائع الروسية، وفق وكالة "رويترز".

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وفي كلمة أمام البرلمان في طوكيو عبر اتصال بالفيديو شكر زيلينسكي اليابان على قيادتها الدول الآسيوية في إدانة الهجوم الروسي لأوكرانيا.

التحضير لهجمات

كذلك، قال دون أن يورد أدلة، إن القوات الروسية تحضر لهجمات جديدة من ما يطلق عليه منطقة الاستبعاد المحيطة بمحطة تشيرنوبل النووية، بعد أن احتلت المحطة المتوقفة عن العمل الشهر الماضي في المراحل الأولى من الحرب في أوكرانيا.

ولم يورد مزيدا من التفاصيل عن الهجمات التي قال إن روسيا تخطط لها.

تجميد أصول

وكانت اليابان فرضت في 15 مارس الجاري، ضوابط على المدفوعات وأنشطة رؤوس الأموال فيما يخص 17 روسيا من خلال تجميد أصولهم.

وشملت نوابا في البرلمان الروسي ومجموعة رينوفا وأعضاء من عائلة يوري كوفالتشوك، بحسب وزارة المالية اليابانية.

كذلك، قال وزير الصناعة الياباني كويشي هاجيودا مطلع الشهر الجاري إن بلاده تخطط لتنفيذ مزيد من الخطوات بسرعة للمساعدة في كبح ارتفاع أسعار الوقود مثل البنزين والكيروسين وسط ارتفاع أسعار النفط.

وأضاف أن اليابان ستتعامل بشكل مناسب مع السحب من الاحتياطيات النفطية بالتعاون مع وكالة الطاقة الدولية والدول المعنية بعد أن أثار هجوم روسيا على أوكرانيا مخاوف من تعطل إمدادات الطاقة العالمية.

يشار إلى أنه منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي، فرضت دول عقوبات قاسية بالآلاف على روسيا شملت قطاعات عدة.