.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

السويد: سنزود أوكرانيا بـ 5 آلاف قطعة سلاح مضاد للدروع

  • الخط
A Ukrainian soldier holds a Next Generation Light Anti-tank Weapon (NLAW) that was used to destroy a Russian armoured personal carrier (APC) in Irpin, north of Kyiv, on March 12, 2022. Russian forces stepped up the pressure on Kyiv on March 12, 2022. The northwest suburbs of the capital, including Irpin and Bucha, have already endured days of heavy bombardment while Russian armoured vehicles are advancing on the northeastern edge. (Photo by Sergei SUPINSKY / AFP) topshot - ukraine - russia - conflict topshot - ukraine - russia - conflict
جندي أوكراني في كييف - فرانس برس
روسيا و أوكرانيا

السويد: سنزود أوكرانيا بـ 5 آلاف قطعة سلاح مضاد للدروع

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت السويد الأربعاء أنها سترسل إلى أوكرانيا خمسة آلاف قطعة سلاح إضافية مضادّ للدروع لمساعدة أوكرانيا على التصدّي للهجوم الروسي.

جونسون: بريطانيا سترسل إلى أوكرانيا 6 آلاف صاروخ إضافي العرب والعالم روسيا و أوكرانيا جونسون: بريطانيا سترسل إلى أوكرانيا 6 آلاف صاروخ إضافي

ومنذ 1939 التزمت السويد مبدأ عدم إرسال أسلحة إلى أيّ بلد يشهد حرباً، لكنّ الدولة الاسكندينافية تخلّت عن هذا المبدأ للمرة الأولى بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا بقرارها تزويد كييف أسلحة.

ويأتي الإعلان عن شحنة الأسلحة الجديدة هذه عشية خطاب يعتزم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلقاءه أمام البرلمان السويدي عبر الفيديو الخميس.

إلى ذلك، قالت وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي في تغريدة على تويتر إنّ "السويد ستضاعف مساهمتها في القوات المسلّحة مع خمسة آلاف سلاح مضادّ للدبّابات ومعدّات لإزالة الألغام"، مشيدة بـ"قرار تاريخي جديد".

جندي أوكراني في شرق كييف (أرشيفية من رويترز)
جندي أوكراني في شرق كييف (أرشيفية من رويترز)

وأكّد متحدّث باسم وزارة الدفاع أنّ شحنة الأسلحة التي سترسلها السويد إلى أوكرانيا مماثلة لتلك التي سبق لها وأن أرسلتها في المرة الأولى وهي قاذفات صواريخ من طراز AT-4 الأحادية الطلقة، وفق ما نقلته "فرانس برس".

وهذه الأسلحة سهلة الاستخدام، لكنّها أقلّ قوة من قاذفات الصواريخ المضادّة للدروع من نوع إنلاو التي طلبتها كييف من ستوكهولم لكنّ الحكومة السويدية رفضت تزويدها بها، خلافاً للحكومة البريطانية التي زوّدت الجيش الأوكراني بهذه الأسلحة المتطورة.

يذكر أن القوات الروسية كانت أطلقت في 24 فبراير الماضي عملية عسكرية وصفتها بالمحدودة، في مناطق شرق أوكرانيا، إلا أنها سرعان ما توسعت شمالا وجنوبا، بل وصلت إلى محيط كييف، ما استدعى توتراً غير مسبوق في أوروبا وامتعاضا دوليا واسعا، إذ فرضت العديد من الدول الغربية حزمة عقوبات واسعة على موسكو، شملت مصارف وشركات عدة، فضلا عن سياسيين ونواب وأثرياء روس، حتى إنها طالت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف.

كما استدعت تلك العملية العسكرية استنفارا أمنيا بين موسكو والغرب، لاسيما دول الناتو والاتحاد الأوروبي، ما دفع العديد من الدبلوماسيين الغربيين رفيعي المستوى إلى تحذير من "حرب عالمية ثالثة".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
وسط الضربات الروسية.. 9 ممرات لإخراج العالقين في خيرسون وماريوبول وسط الضربات الروسية.. 9 ممرات لإخراج العالقين في خيرسون وماريوبول
اكتشف المزيد