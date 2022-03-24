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بعد رفض مشروعها.. روسيا: مجلس الأمن يسيس معاناة الأوكرانيين

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Vasily Nebenzya, Permanent Representative of Russia to the United Nations, right, speaks to members of his entourage during a meeting of the UN Security Council, Wednesday, March 23, 2022, at United Nations headquarters. The United Nations will face three resolutions Wednesday, March 23 on the worsening humanitarian situation in Ukraine after Russia decided to call for a vote on its Security Council resolution that makes no mention of its attack on its smaller neighbor. U.S. Ambassador Linda Thomas-Greenfield said there was no support for Russia's resolution. (AP Photo/John Minchillo)
فاسيلي نيبينزيا خلال جلسة مجلس الأمن أمس
روسيا و أوكرانيا

بعد رفض مشروعها.. روسيا: مجلس الأمن يسيس معاناة الأوكرانيين

صوتت روسيا والصين فقط بالموافقة على مشروع قرار تقدمت به موسكو حول الوضع الإنساني في أوكرانيا، في حين امتنعت 13 دولة عن التصويت

العربية.نت

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قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن نتيجة التصويت على مشروع القرار الروسي حول الوضع الإنساني في أوكرانيا كشفت من هم الذين "يهتمون بالتسييس أكثر من تقديم المساعدة للأوكرانيين الذين يحتاجونها".

وأعرب نيبينزيا عن أسفه لعدم تبني مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الروسي، وأضاف أن روسيا "ستبذل كل ما في وسعها للتخفيف من حدة الوضع الإنساني في أوكرانيا".

كما رفض المندوب الروسي الاتهامات الغربية بشأن إمكانية استخدام روسيا "سلاحاً كيمياوياً وبيولوجياً" في أوكرانيا، قائلا إن اتهام روسيا بذلك "أمر غير لائق".

وأوضح أن موسكو قد أتلفت تلك الأسلحة منذ فترة طويلة، "ولا تحتاج لاستخدام الأسلحة الكيمياوية والبيولوجية"، على حد قوله.

يأتي هذا بعدما فشلت دعوة صاغتها روسيا في مجلس الأمن، أمس الأربعاء، تتعلق بتوصيل المساعدات وحماية المدنيين في أوكرانيا لأنها لم تتضمن الإشارة إلى دور موسكو في الأزمة.

سكان في ماريوبول ينتظرون لتلقي مساعدات
سكان في ماريوبول ينتظرون لتلقي مساعدات

وصوتت روسيا والصين فقط بالموافقة، في حين امتنعت 13 دولة عن التصويت في المجلس البالغ عدد أعضائه 15 عضواً.

وقالت سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد للمجلس بعد التصويت: "إذا كانت روسيا تهتم بالوضع الإنساني فعليها أن توقف قصف الأطفال وإنهاء أساليب الحصار، لكنهم لم يفعلوا ذلك".

ويحتاج تمرير أي مشروع قرار في مجلس الأمن إلى موافقة تسعة على الأقل من الأعضاء، وعدم استخدام أي من روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة حق النقض "الفيتو".

وألغت روسيا تصويتاً مزمعاً في مجلس الأمن يوم الجمعة الماضي بعد اتهامها الدول الغربية بممارسة حملة "ضغط غير مسبوقة" ضد الإجراء.

واقترحت روسيا مشروع القرار بعدما سحبت فرنسا والمكسيك مشروع قرار يتعلق بالوضع الإنساني في أوكرانيا، لأنهما قالتا إن موسكو ستستخدم حق النقض ضده. وكان مشروع القرار ينتقد روسيا لدورها في تدهور الوضع الإنساني في أوكرانيا.

وتعتزم أوكرانيا وحلفاؤها طرح مشروع قرار مماثل للتصويت هذا الأسبوع في الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث لا يمكن لأي بلد استخدام حق النقض. وعلى الرغم من أن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة، فإن لها ثقلاً سياسياً.

فاسيلي نيبينزيا خلال كلمة للجمعية العامة للأمم المتحدة أمس
فاسيلي نيبينزيا خلال كلمة للجمعية العامة للأمم المتحدة أمس
مسؤولة روسية رفيعة لا تستبعد لقاء بوتين بزيلينسكي.. بشرط العرب والعالم روسيا و أوكرانيا مسؤولة روسية رفيعة لا تستبعد لقاء بوتين بزيلينسكي.. بشرط

من جهته، وصف وزير الخارجية الأميركي، أنطوني بلينكن، تصويت مجلس الأمن الدولي ورفض مشروع القرار الروسي أمس بأنه يؤكد "عزلة روسيا عن بقية العالم".

كما قال بلينكن إن ذلك يؤكد "يأس موسكو" من صرف الانتباه عن "العنف المروع الذي تمارسه على شعب أوكرانيا".

بدورها، قالت ممثلة الولايات المتحدة في مجلس الأمن، السفيرة ليندا توماس غرينفيلد، إن أعضاء مجلس الأمن "امتنعوا عن التصويت على قرار روسيا الذي يصرف اللوم عن الأزمة الإنسانية التي خلفتها في أوكرانيا". وأضافت توماس أن التصويت كان "احتجاجاً موحداً".

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