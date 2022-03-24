فشل مشروع روسي في مجلس الأمن بشأن المساعدات في أوكرانيا

فشلت دعوة صاغتها روسيا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الأربعاء تتعلق بتوصيل المساعدات وحماية المدنيين في أوكرانيا لأنها لم تتضمن الإشارة إلى دور موسكو في الأزمة.

وصوتت روسيا والصين فقط بالموافقة في حين امتنعت 13 دولة عن التصويت في المجلس البالغ عدد أعضائه 15 عضوا.

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من جابنها، قالت المندوبة الأميركية، في كلمة أمام مجلس الأمن، أن روسيا تحاول التضليل بشأن العمليات العسكرية في كييف.

وقالت ليندا توماس غرينفيلد، إن القوات الروسية تقوم بأعمال مروعة ضد المدنيين في أوكرانيا.

كما أكدت وقوف بلادها إلى جانب الشعب الأوكراني ضد العمليات العسكرية الروسية.

يذكر أن القوات الروسية كانت أطلقت في 24 فبراير الماضي عملية عسكرية وصفتها بالمحدودة، في مناطق شرق أوكرانيا، إلا أنها سرعان ما توسعت شمالا وجنوبا، بل وصلت إلى محيط كييف، ما استدعى توتراً غير مسبوق في أوروبا وامتعاضا دوليا واسعا، إذ فرضت العديد من الدول الغربية حزمة عقوبات واسعة على موسكو، شملت مصارف وشركات عدة، فضلا عن سياسيين ونواب وأثرياء روس، حتى إنها طالت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف.

كما استدعت تلك العملية العسكرية استنفارا أمنيا بين موسكو والغرب، لاسيما دول الناتو والاتحاد الأوروبي، ما دفع العديد من الدبلوماسيين الغربيين رفيعي المستوى إلى تحذير من "حرب عالمية ثالثة".