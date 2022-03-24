بعد غياب لأسبوعين وتكهنات.. ظهور وجيز لوزير الدفاع الروسي
يشرف سيرغي شويغو على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، لكن لم يظهر على الملأ منذ 11 مارس
ظهر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو لفترة وجيزة في وسائل الإعلام الرسمية، اليوم الخميس، ضمن اجتماع لكبار المسؤولين، وذلك بعد اختفائه عن الأنظار منذ نحو أسبوعين في خضم العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
Медийное появление Шойгу на совещании у Путина pic.twitter.com/BVmb22CG5c— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) March 24, 2022
ويشرف شويغو، وهو حليف مقرب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، لكن الوزير لم يظهر على الملأ منذ 11 مارس، مما أثار تكهنات حول مكان وجوده.
وظهر شويغو (66 عاماً) اليوم الخميس على جزء من شاشة تلفزيون ظهر فيها كبار المسؤولين الروس، بينما ظهر بوتين في الجزء الآخر متحدثاً إلى مجلس الأمن القومي الروسي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، وذلك في لقطات بثتها وكالة الإعلام الروسية.
وبثت وكالة الإعلام الروسية لقطات مقربة لشويغو في الركن العلوي الأيسر من شاشة يشاهدها بوتين. ولم يتضمن المقطع المصور أصواتاً، كما لم يظهر شويغو في المقطع وهو يتحدث.
وكان المتحدث باسم الكرملين قد برر في وقت سابق من اليوم غياب شويغو مؤخراً، قائلاً إنه "لم يظهر علانية مؤخراً بسبب انشغاله بالعملية في أوكرانيا".
من جهته، أعلن الكرملين أن وزير الدفاع الروسي ناقش مع بوتين تطورات العملية العسكرية في أوكرانيا اليوم.
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