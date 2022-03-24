الكرملين: بوتين يأسف لتعطيل أوكرانيا لمفاوضات السلام

أعلن الكرملين أن وزير الدفاع الروسي ناقش مع بوتين تطورات العملية العسكرية في أوكرانيا. وأشار الى أن مجلس الأمن الروسي برئاسة بوتين يبدي أسفه من تعطيل أوكرانيا لمفاوضات السلام.وأعتبر الكرملين أن رئيس وزراء بريطانيا هو الأكثر عدائية ضد روسيا.

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن "القوميين الأوكرانيين" يمنعون خروج المدنيين من المدن الأوكرانية التي تشهد قتالاً عبر الممرات الآمنة.

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وقال لافروف، إثر لقاء مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير في موسكو، إن "السلطات الأوكرانية تمنع دخول المساعدات الإنسانية لمناطق سيطرتها".

وأخيراً رأى لافروف أن "الصليب الأحمر يعمل بحيادية في أزمة أوكرانيا".

من جهته، أكد ماورير التزام الصليب الأحمر "بتوسيع نطاق خدمة المدنيين في أوكرانيا"، مضيفاً: "نعمل بحذر في خطوط المواجهة الأمامية في أوكرانيا".

وشدد على ضرورة احترام القانون الإنساني الدولي خلال النزاعات المسلحة. كما رأى أن "الاتفاقيات بين روسيا وأوكرانيا بشأن المدنيين إيجابية لكنها غير كافية".

في سياق آخر، رأت الرئاسة الروسية "الكرملين" أن "معظم دول حلف الناتو تعاني من هيستيريا وعدم فهم لما يحدث في أوكرانيا".

كما كشفت الرئاسة الروسية أن رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش "لعب دورا مبكراً في محادثات السلام الروسية الأوكرانية".

في سياق آخر، برر متحدث باسم الكرملين غياب وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مؤخراً، قائلاً إنه "لم يظهر علانية مؤخراً بسبب انشغاله بالعملية في أوكرانيا".

كما برر الكرملين طرد موسكو لدبلوماسيين أميركيين قائلاً: "كنا مضطرين لطرد الدبلوماسيين الأميركيين التزاما بمبدأ المعاملة بالمثل".