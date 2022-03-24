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بوريل: حالياً روسيا لا تريد التفاوض.. بل احتلال الأرض

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High Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy Josep Borrell rings a bell on the day of a Foreign Affairs Council with Foreign Affairs and Defence Ministers, amid Russia's invasion of Ukraine, in Brussels, Belgium March 21, 2022. REUTERS/Johanna Geron
مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل
روسيا و أوكرانيا

بوريل: حالياً روسيا لا تريد التفاوض.. بل احتلال الأرض

مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: موسكو ترغب في تطويق الساحل إلى الحدود مع مولدوفا وعزل أوكرانيا عن البحر

مدريد - رويترز

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قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الخميس، إن الحكومة الروسية غير مهتمة بالتفاوض على وقف إطلاق النار في أوكرانيا حالياً، إذ إن جيشها لم يحقق بعد أهدافه العسكرية.

وأضاف في مقابلة مع قناة "تي. في. إي" الإسبانية: "في الوقت الحالي، لا تريد روسيا الجلوس والتفاوض على أي شيء. ما تريده هو احتلال الأرض".

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وأضاف أنها "ترغب في تطويق الساحل إلى الحدود مع مولدوفا وعزل أوكرانيا عن البحر. إنها تريد التفاوض بشكل جاد فقط عندما تحقق مركز قوة".

وتابع قائلاً إن الاتحاد الأوروبي وحلفاءه سيواصلون تزويد الجيش الأوكراني بالمساعدات العسكرية.

وأضاف: "إنه أمر مهم لأن كل شيء سيتحدد خلال الـ15 يوماً المقبلة.. وما سيُسجل في التاريخ هو قدرة الأوكرانيين على المقاومة".

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يأتي هذا بينما قالت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي (الغرفة الأعلى في البرلمان الروسي) فالنتينا ماتفيينكو، إنها لا تستبعد عقد لقاء بين رئيس البلاد فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

لكن ماتفيينكو شددت على ضرورة صياغة "اتفاق مبدئي" بين البلدين قبل عقد هذا اللقاء، حسب ما نقلت عنها وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء، اليوم الخميس.

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