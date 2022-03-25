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بريطانيا: أوكرانيا تستعيد بلدات تبعد 35 كيلومتراً شرقي كييف

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FILE - A Ukrainian soldier inspects a destroyed Russian APC after recent battle in Kharkiv, Ukraine, March 24, 2022. The writing made by Ukrainian soldiers reads: 'Not to War'. (AP Photo/Efrem Lukatsky, File)
جندي أوكراني يعاين آلية عسكرية روسية مدمرة في خاركيف
روسيا و أوكرانيا

بريطانيا: أوكرانيا تستعيد بلدات تبعد 35 كيلومتراً شرقي كييف

وزارة الدفاع البريطانية أكدت تراجع القوات الروسية على طول خطوط الإمداد في محيط العاصمة الأوكرانية

العربية.نت

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قالت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الجمعة، إن أوكرانيا استعادت السيطرة على بلدات ومواقع دفاعية تقع على بعد يصل إلى 35 كيلومترا شرقي كييف.

وجاء هذا التطور بفضل هجمات مضادة للجيش الأوكراني، وسط تراجع القوات الروسية على طول خطوط الإمداد.

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وأضافت الوزارة في بيان أنه من المرجح أن تستمر القوات الأوكرانية في دفع نظيرتها الروسية للتراجع على طول المحور الشمالي الغربي من كييف باتجاه مطار هوستوميل.

وأشارت إلى أن القوات الروسية لا تزال تحاول الالتفاف حول ميكولايف بجنوب أوكرانيا، فيما تتطلع إلى التوجه غرباً نحو أوديسا مع تباطؤ تقدمها بسبب "مشكلات لوجستية ومقاومة أوكرانية".

يأتي هذا بينما قال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية، أمس الخميس، إن روسيا تستنفد الذخيرة الموجهة بدقة في حربها على أوكرانيا، مضيفاً أنه من المرجح بشدة أن تعتمد على ما يطلق عليها "القنابل الغبية"، أي غير الموجّهة، وعلى المدفعية.

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كما قال ثلاثة مسؤولين أميركيين مطلعين لوكالة "رويترز"، إن معدل فشل بعض الصواريخ الروسية الموجهة بدقة المستخدمة في الحرب في أوكرانيا بلغ 60%، وفقاً لتقييم أميركي.

وقد يساعد هذا في تفسير سبب فشل روسيا في تحقيق ما تعتبره الغالبية أهدافا رئيسية منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قبل شهر، مثل تحييد القوة الجوية الأوكرانية على الرغم من القوة الواضحة للجيش الروسي مقابل القوات المسلحة الأوكرانية الأصغر بكثير.

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