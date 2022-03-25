وزيرات خارجية من 16 دولة يوجهن رسالة لطالبان

قالت وزيرات خارجية من 16 دولة حول العالم، اليوم الجمعة، إنهن "يشعرن بخيبة أمل شديدة" من حرمان الفتيات الأفغانيات من الالتحاق بالمدارس الثانوية، وناشدن حركة طالبان التراجع عن هذا القرار.

وقررت حركة طالبان بشكل مفاجئ، عدم إعادة فتح المدارس يوم الأربعاء للتلميذات من الصف السادس وما فوق، ونكثت بوعدها، مفضلةً إرضاء المتشددين على حساب مزيد من العزلة عن المجتمع الدولي، كما رفضت تفسير القرار المفاجئ.

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ووقّعت وزيرات خارجية ألبانيا وأندورا وأستراليا وبلجيكا والبوسنة وكندا وإستونيا وألمانيا وأيسلندا وكوسوفو وملاوي ومنغوليا ونيوزيلندا والسويد وتونغا وبريطانيا على بيان مشترك بهذا الشأن اليوم.

وجاء في البيان: "بصفتنا نساء ووزيرات للخارجية، نشعر بخيبة أمل كبيرة وقلق عميق من حرمان الفتيات الأفغانيات من الالتحاق بالمدارس الثانوية هذا الفضل الدراسي".

وأضاف البيان أن القرار "مقلق بشكل خاص بسبب إعلان (قياديي طالبان) التزاماتهم المتكرر بفتح جميع المدارس للجميع".

وقال البيان: "ندعو طالبان إلى التراجع عن قرارها الأخير ومنح المساواة في الوصول إلى جميع مستويات التعليم في جميع ولايات البلاد".

وقالت الوزيرات إنهن "يراقبن عن كثب وفاء طالبان بالتزاماتها، وسوف يتم تقييمها من خلال إجراءاتها، وليس من خلال تصريحات قادتها. نطاق ومدى مشاركة بلداننا في أفغانستان بأكثر من المساعدات الإنسانية مرتبط بإنجازات (طالبان) في هذا الصدد".

كما ذكرت الوزيرات في البيان أن "الحصول على التعليم هو حق من حقوق الإنسان لكل فتاة وامرأة".