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وزيرات خارجية من 16 دولة يوجهن رسالة لطالبان

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FILE - Afghan girls participate in a lesson at Tajrobawai Girls High School in Herat, Afghanistan on Nov. 25, 2021. In a surprise decision the hardline leadership of Afghanistan's new rulers has decided against opening educational institutions to girls beyond Grade six, a Taliban official said Wednesday, March 23, 2022 on the first day of Afghanistan's new school year. (AP Photo/Petros Giannakouris, File)
تلميذات في إحدى مدارس هرات في نوفمبر الماضي (أرشيفية)
أفغانستان وطالبان

وزيرات خارجية من 16 دولة يوجهن رسالة لطالبان

قررت الحركة بشكل مفاجئ عدم إعادة فتح المدارس يوم الأربعاء للتلميذات من الصف السادس وما فوق، ونكثت بوعدها

برلين – أسوشيتد برس

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قالت وزيرات خارجية من 16 دولة حول العالم، اليوم الجمعة، إنهن "يشعرن بخيبة أمل شديدة" من حرمان الفتيات الأفغانيات من الالتحاق بالمدارس الثانوية، وناشدن حركة طالبان التراجع عن هذا القرار.

وقررت حركة طالبان بشكل مفاجئ، عدم إعادة فتح المدارس يوم الأربعاء للتلميذات من الصف السادس وما فوق، ونكثت بوعدها، مفضلةً إرضاء المتشددين على حساب مزيد من العزلة عن المجتمع الدولي، كما رفضت تفسير القرار المفاجئ.

تلميدات في إحدى مدارس كابل في سبتمبر الماضي (أرشيفية)
تلميدات في إحدى مدارس كابل في سبتمبر الماضي (أرشيفية)

ووقّعت وزيرات خارجية ألبانيا وأندورا وأستراليا وبلجيكا والبوسنة وكندا وإستونيا وألمانيا وأيسلندا وكوسوفو وملاوي ومنغوليا ونيوزيلندا والسويد وتونغا وبريطانيا على بيان مشترك بهذا الشأن اليوم.

وجاء في البيان: "بصفتنا نساء ووزيرات للخارجية، نشعر بخيبة أمل كبيرة وقلق عميق من حرمان الفتيات الأفغانيات من الالتحاق بالمدارس الثانوية هذا الفضل الدراسي".

وأضاف البيان أن القرار "مقلق بشكل خاص بسبب إعلان (قياديي طالبان) التزاماتهم المتكرر بفتح جميع المدارس للجميع".

تلميدات في إحدى مدارس كابل في مارس 2021 (أرشيفية)
تلميدات في إحدى مدارس كابل في مارس 2021 (أرشيفية)
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وقال البيان: "ندعو طالبان إلى التراجع عن قرارها الأخير ومنح المساواة في الوصول إلى جميع مستويات التعليم في جميع ولايات البلاد".

وقالت الوزيرات إنهن "يراقبن عن كثب وفاء طالبان بالتزاماتها، وسوف يتم تقييمها من خلال إجراءاتها، وليس من خلال تصريحات قادتها. نطاق ومدى مشاركة بلداننا في أفغانستان بأكثر من المساعدات الإنسانية مرتبط بإنجازات (طالبان) في هذا الصدد".

كما ذكرت الوزيرات في البيان أن "الحصول على التعليم هو حق من حقوق الإنسان لكل فتاة وامرأة".

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