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أفغانيات يتحدين طالبان بوسط كابل.. للمطالبة بتعليم الفتيات

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Afghan women chant and hold signs of protest during a demonstration in Kabul, Afghanistan, Saturday, March 26, 2022. Afghanistan's Taliban rulers refused to allow dozens of women to board several flights, including some overseas, because they were traveling without a male guardian, two Afghan airline officials said Saturday. (AP Photo/Mohammed Shoaib Amin)
من المظاهرة النسائية اليوم في كابل
أفغانستان وطالبان

أفغانيات يتحدين طالبان بوسط كابل.. للمطالبة بتعليم الفتيات

استمرت التظاهرة التي شاركت فيها حوالي 20 فتاة وسيدة أقل من ساعة قبل أن يفرقها عناصر من طالبان وصلوا بسلاحهم إلى الموقع

كابل – فرانس برس

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تظاهرت حوالي 20 امرأة وفتاة، اليوم السبت، في كابل وهن يهتفن "افتحوا المدارس"، احتجاجاً على قرار طالبان إغلاق الثانويات للفتيات.

وهتفت المتظاهرات في إحدى ساحات العاصمة الأفغانية "افتحوا المدارس.. عدالة عدالة".

وقالت المتظاهرة ليلى باسم لوكالة "فرانس برس": "على قادة طالبان أن يفتحوا مدارس الفتيات لأن النساء جزء من المجتمع، لا يمكنهم قمع نساء أفغانستان".

واستمرت التظاهرة أقل من ساعة قبل أن يفرقها عناصر من طالبان وصلوا بسلاحهم إلى الموقع، على ما أفاد صحافيون.

من المظاهرة النسائية اليوم في كابل
من المظاهرة النسائية اليوم في كابل

وأمرت حركة طالبان، الأربعاء، بإغلاق المدارس الثانوية للفتيات بعد ساعات من إعادة فتحها رغم أن استئناف الدروس تم بموجب قرار اتخذ قبل فترة طويلة.

وأعلِن القرار بعدما عادت آلاف الفتيات إلى الصفوف للمرة الأولى منذ أغسطس 2021 عندما سيطرت طالبان على البلاد وفرضت قيوداً صارمة على النساء. ولم تقدم وزارة التعليم في حكومة طالبان أي تفسير واضح لقرار الإغلاق.

وأفاد مصدر من طالبان لوكالة "فرانس برس" أن القرار جاء بعد اجتماع عقده مساء الثلاثاء مسؤولون كبار في مدينة قندهار (جنوب)، مركز القوة الفعلي للحركة ومعقلها المحافظ.

ووحدها صفوف المرحلة الابتدائية مفتوحة حالياً أمام الفتيات في أفغانستان.

تلميذات في إحدى مدارس كابل في أكتوبر الماضي (أرشيفية)
تلميذات في إحدى مدارس كابل في أكتوبر الماضي (أرشيفية)
مسؤولون: طالبان منعت نساء من السفرجوا.. لأنهن بدون محرم العرب والعالم أفغانستان وطالبان مسؤولون: طالبان منعت نساء من السفرجوا.. لأنهن بدون محرم

وأثار هذا القرار انتقادات واسعة بما في ذلك من الأمم المتحدة واليونسكو ودول غربية، ونددت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بـ"قرار اعتباطي".

وجعلت الأسرة الدولية من الحق في التعليم للجميع بنداً أساسياً في المفاوضات حول تقديم المساعدة لأفغانستان والاعتراف بنظام طالبان، في وقت يعاني فيه البلد من أزمة مالية خطيرة ووضع إنساني كارثي.

والأموال الأفغانية في الخارج مجمدة، فيما بدأت المساعدة الدولية التي كانت تمول حوالي 75% من الميزانية الأفغانية تعود ببطء إلى البلد بعدما أوقِفت تماماً في الصيف.

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