أفغانيات يتحدين طالبان بوسط كابل.. للمطالبة بتعليم الفتيات

تظاهرت حوالي 20 امرأة وفتاة، اليوم السبت، في كابل وهن يهتفن "افتحوا المدارس"، احتجاجاً على قرار طالبان إغلاق الثانويات للفتيات.

وهتفت المتظاهرات في إحدى ساحات العاصمة الأفغانية "افتحوا المدارس.. عدالة عدالة".

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وقالت المتظاهرة ليلى باسم لوكالة "فرانس برس": "على قادة طالبان أن يفتحوا مدارس الفتيات لأن النساء جزء من المجتمع، لا يمكنهم قمع نساء أفغانستان".

واستمرت التظاهرة أقل من ساعة قبل أن يفرقها عناصر من طالبان وصلوا بسلاحهم إلى الموقع، على ما أفاد صحافيون.

وأمرت حركة طالبان، الأربعاء، بإغلاق المدارس الثانوية للفتيات بعد ساعات من إعادة فتحها رغم أن استئناف الدروس تم بموجب قرار اتخذ قبل فترة طويلة.

وأعلِن القرار بعدما عادت آلاف الفتيات إلى الصفوف للمرة الأولى منذ أغسطس 2021 عندما سيطرت طالبان على البلاد وفرضت قيوداً صارمة على النساء. ولم تقدم وزارة التعليم في حكومة طالبان أي تفسير واضح لقرار الإغلاق.

وأفاد مصدر من طالبان لوكالة "فرانس برس" أن القرار جاء بعد اجتماع عقده مساء الثلاثاء مسؤولون كبار في مدينة قندهار (جنوب)، مركز القوة الفعلي للحركة ومعقلها المحافظ.

ووحدها صفوف المرحلة الابتدائية مفتوحة حالياً أمام الفتيات في أفغانستان.

وأثار هذا القرار انتقادات واسعة بما في ذلك من الأمم المتحدة واليونسكو ودول غربية، ونددت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بـ"قرار اعتباطي".

وجعلت الأسرة الدولية من الحق في التعليم للجميع بنداً أساسياً في المفاوضات حول تقديم المساعدة لأفغانستان والاعتراف بنظام طالبان، في وقت يعاني فيه البلد من أزمة مالية خطيرة ووضع إنساني كارثي.

والأموال الأفغانية في الخارج مجمدة، فيما بدأت المساعدة الدولية التي كانت تمول حوالي 75% من الميزانية الأفغانية تعود ببطء إلى البلد بعدما أوقِفت تماماً في الصيف.