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اليابان تحذر من تزايد احتمال استخدام روسيا للأسلحة النووية

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FILE PHOTO: Japan's Prime Minister Fumio Kishida speaks during a news conference at the prime minister's official residence on February 25, 2022, Tokyo, Japan. Rodrigo Reyes Marin/Pool via REUTERS/File Photo
رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا (أرشيفية)
روسيا و أوكرانيا

اليابان تحذر من تزايد احتمال استخدام روسيا للأسلحة النووية

رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا: الحرب في أوكرانيا تظهر الصعوبات التي تواجه إيجاد عالم بدون أسلحة نووية

طوكيو – رويترز

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قال رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، اليوم السبت، إن احتمال استخدام روسيا للأسلحة النووية "حقيقي بشكل متزايد".

وعبرت اليابان، الدولة الوحيدة التي تعرضت لهجوم بالأسلحة النووية، مراراً عن معارضتها للتسلح النووي.

وزار كيشيدا، الذي يمثل منطقة هيروشيما في البرلمان الياباني، اليوم النصب التذكاري للسلام ومتحف المدينة اليوم السبت مع السفير الأميركي لدى اليابان رام إيمانويل.

كيشيدا وسفير الولايات المتحدة في هيوشيما
  • كيشيدا وسفير الولايات المتحدة في هيوشيما
  • كيشيدا وسفير الولايات المتحدة في هيوشيما
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كيشيدا وسفير الولايات المتحدة في هيوشيما
كيشيدا وسفير الولايات المتحدة في هيوشيما
كيشيدا وسفير الولايات المتحدة في هيوشيما
كيشيدا وسفير الولايات المتحدة في هيوشيما

وقال كيشيدا لقناة هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة: "عندما يصبح الاستخدام المحتمل للأسلحة النووية من قبل روسيا حقيقياً بشكل متزايد، أعتقد أن زيارة السفير إيمانويل إلى هيروشيما وتجربته في رؤية الواقع النووي ستصبح رسالة قوية إلى المجتمع الدولي". وتابع: "أعتقد أن زيارتنا كانت ذات مغزى".

واعتبر كيشيدا أن الحرب في أوكرانيا تظهر الصعوبات التي تواجه إيجاد عالم بدون أسلحة نووية.

ولم يهدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مباشرة بشن هجوم نووي. لكنه حذر، عندما بدأ العملية العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير، من أن أي شخص يعرقل روسيا سيواجه "عواقب لم يواجهها في تاريخه"، وهو تصريح اعتبره بعض الزعماء تهديداً باستخدام أسلحة نووية.

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وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف يوم الثلاثاء إن روسيا لن تستخدم الأسلحة النووية إلا لمواجهة "تهديد وجودي لبلادنا".

وحذر زعماء مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى يوم الخميس روسيا من استخدام أسلحة بيولوجية أو كيمياوية أو نووية خلال الحرب في أوكرانيا.

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