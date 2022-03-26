فيديو "مربك".. عمال نوويون روس في أوكرانيا ينتقدون موسكو

نشرت هيئة الطاقة النووية الأوكرانية "إنيرغواتوم"، مقطعاً مصوراً، أمس الجمعة، لمن قالت إنهم أربعة حراس روس رافقوا تسليم شحنة وقود نووي وقد ظهر عليهم عدم الارتياح وهم يدلون بتصريحات تنتقد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقالت "إنيرغواتوم" في قناتها على "تلغرام"، إن الحراس الأربعة رافقوا شحنة من قضبان الوقود الروسي إلى محطة ريفن النووية الأوكرانية في الشهر الماضي.

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من جهتها، قالت وكالة الإعلام الروسية، إن هيئة الطاقة النووية الروسية "روساتوم" أصدرت بياناً يطالب بالعودة السريعة والآمنة "للعاملين" الأربعة إلى بلادهم.

والفيديو الذي يَظهَر بوضوح أنه تم حذف أجزاء منه، يُظهِر العمال الأربعة جالسين خلف طاولة ويتحدثون بصوت خافت ويعرّفون عن أنفسهم على أنهم موظفون في "روساتوم".

ويشرح العمال أنهم وصلوا إلى أوكرانيا في 22 فبراير الماضي لتسليم شحنة وقود نووي إلى محطة ريفن، وقد أنهوا عملهم في 17 مارس الحالي.

وأصدر 3 منهم انتقادات للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بينما كان يتلفت أحدهم إلى جنب الكاميرا وكأنه يتأكد من ماهية ما يجب أن يقوله.

وقال أحدهم إنه رأى بعينه كيف يقتل جيش بلاده الأمهات والأطفال في أوكرانيا، بينما قال آخر إنه لا يفهم كيف يعطي القادة العسكريون الروس أوامر بقصف محطات نووية.

أما الرجل الثالث فقال: "نحن لا نريد المشاركة في ما يحصل. وبعد كل ما شاهدناه، بتنا نخاف العودة لبلادنا".

من جهتها، كانت "روساتوم" قد قالت إن العمال أوصلوا الشحنة إلى أوكرانيا في 23 فبراير، وإن "إنيرغواتوم" أكدت أن قوات أوكرانية خاصة ترافقهم لتضمن عودتهم بسلام إلى روسيا، لكن "روساتوم" أكدت أمس أن العمال الـ4 لم يعودوا بعد.