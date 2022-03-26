منطقة انفصالية في جورجيا ترسل مقاتلين لدعم الروس بأوكرانيا

أرسلت منطقة أوسيتيا الجنوبية الانفصالية في جورجيا، قوات إلى أوكرانيا "للمساعدة في حماية روسيا"، حسب ما قال زعيمها اليوم السبت مع دخول العملية العسكرية التي تشنها موسكو في الدولة المجاورة يومها الحادي والثلاثين.

وقال زعيم أوسيتيا الجنوبية أناتولي بيبيلوف على "تليغرام": "إن رجالنا سيؤدون واجبهم العسكري ويرفعون رايتهم بفخر.. إنهم متحمسون لذلك".

مادة اعلانية

وأوضح قائلاً: "إنهم يدركون تماماً أنهم سيدافعون عن روسيا وعن أوسيتيا أيضاً، لأنه إذا لم يتم سحق الفاشية عند الحدود البعيدة فإنها ستظهر مجدداً هنا".

ولم يذكر بيبيلوف عدد القوات التي تم إرسالها لكنه بث مقطع فيديو يظهر عدة حافلات وشاحنات.

جاء هذا الإعلان في اليوم الحادي والثلاثين من العملية العسكرية التي شنتها روسيا في أوكرانيا المقربة من الغرب، والتي أسفرت عن مقتل الآلاف وتهجير أكثر من 10 ملايين شخص.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن موسكو تهدف إلى "نزع سلاح" أوكرانيا و"التخلص من النازيين" فيها.

بعد شهر من القتال لم تتمكن القوات الروسية من التصدي لمقاومة الجيش الأوكراني. وأشارت روسيا، الجمعة، إلى أنها ستركز على شرق أوكرانيا حالياً.

وفي عام 2008، خاضت روسيا وجورجيا حرباً خاطفة لكن دموية حول أوسيتيا الجنوبية.

بعد الحرب، اعترفت روسيا باستقلال أوسيتيا الجنوبية ومنطقة ابخازيا الانفصالية الأخرى وأقامت قواعد عسكرية دائمة فيهما.

وأثار الهجوم الكبير على أوكرانيا تضامناً في جورجيا حيث انضم مئات الجورجيين إلى الجيش الأوكراني.