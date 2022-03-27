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الجيش الأوكراني: الروس انسحبوا نحو بيلاروسيا لرص صفوفهم

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جنود من القوات العسكرية الأوكرانية (أرشيفية من فرانس برس)
عناصر من القوات الأوكرانية (أرشيفية - فرانس برس)
روسيا و أوكرانيا

الجيش الأوكراني: الروس انسحبوا نحو بيلاروسيا لرص صفوفهم

دبي - العربية.نت

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في إيجاز يومي حول مستجدات القتال الدائر في أوكرانيا منذ أكثر من شهر ضد القوات الروسية، أعلنت هيئة لأركان الأوكرانية اليوم الأحد تفاصيل عن مختلف الجبهات.

وأكدت في بيان نشر على حسابها في فيسبوك أن القوات الروسية انسحبت نحو بيلاروسيا من أجل تنظيم صفوفها، وتعزيز إمداداتها من الذخيرة والوقود والغذاء، فضلاً عن إجلاء الجرحى والمصابين.

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كما أشارت إلى أن بعض الوحدات المسلحة البيلاروسية لا تزال تتواجد في حقول ومعسكرات التدريب، وفق تعبيرها.

حصار وقتال مستمر

إلى ذلك، تطرقت إلى الأوضاع الميدانية في جنوب وشرق وشمال شرقي البلاد. وأوضحت أن الروس باتو تحت نيران المدفعية والطائرات الأوكرانية في منطقة بوليسيا.

كما أفادت أن القوات الروسية تواصل حصار Slavutych ، فيما لا تتوقف عن محاولة السيطرة على تشيرنيهيف.

أما في سومي، شمال شرقي البلاد أيضا، فيحاول الروس كذلك، تجميع صفوفهم، وفق ما أفادت هيئة الأركان الأوكرانية.

دبابات روسية في ماريوبول - رويترز
دبابات روسية في ماريوبول - رويترز

كذلك، أكدت أن كافة المحاولات الروسية للسيطرة على مدينة ماريوبل الساحلية الاستراتيجية (جنوب شرقي البلاد) باءت بالفشل، مؤكدة أن القوات الأوكرانية مستمرة في مقاومتها.

حرب شوارع

أتى هذا البيان بعد فترة وجيزة من تأكيد المخابرات الأوكرانية أن العديد من المناطق في البلاد ستشهد قريبا حرب عصابات وشوارع ضد الروس.

يذكر أنه منذ انطلاق العملية العسكرية التي وصفتها موسكو بالمحدودة في 24 فبراير الماضي، لم تتمكن القوات الروسية حتى الآن من السيطرة على أي مدينة أوكرانية "كبيرة"، في حين توقعت كييف أن تستأنف الهجمات الروسية بشراسة خلال الأيام المقبلة على جبهات مختلفة.

ودفعت تلك العملية الغرب لا سيما دول الناتو إلى الاستنفار في صف واحد، كما رفعت حدة التوتر الأمني بين الروس والغرب.

كذلك، حثت الدول الغربية على إغداق الأسلحة على كييف، فقد أرسلت حتى الآن صواريخ مضادة للدبابات والطائرات، إضافة إلى أسلحة خفيفة ومعدات دفاع، لكنها لم تقدم أي أسلحة ثقيلة أو طائرات، خوفا من توسع الصراع بما لا تحمد عقباه.

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