بكين: سنرد بشكل حاسم على أي عقوبات أميركية

أكد السفير الصيني لدى الولايات المتحدة تشين غانغ، أن بلاده لن تخضع لضغوطات وتهديدات الولايات المتحدة بخصوص روسيا وأوكرانيا.

وأضاف في مقابلة نشرت على موقع السفارة، اليوم الأحد، أن الصين سترد بشكل حاسم على أي عقوبات أميركية جديدة عليها.

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كذلك، قال إن ما يحدث في أوكرانيا لن يؤثر على العلاقة الطبيعية بين الصين وروسيا، مشيراً إلى أن بلاده يمكن أن تساعد في جهود السلام في أوكرانيا بسبب علاقتها الجيدة مع روسيا.

واشنطن تلوح بالعقوبات

وكانت الإدارة الأميركية أكدت أكثر من مرة سابقا، أن بكين ستتحمل المسؤولية عن أي عمل يهدف إلى دعم الروس، سواء عسكريا أو حتى اقتصاديا، أو بأي طريقة من الطرق للتحايل على العقوبات الغربية القاسية، ملوحة بتكاليف باهظة على الاقتصاد الصيني العملاق.

يشار إلى أنه منذ بداية العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا في 24 شباط/فبراير، امتنع النظام الشيوعي الصيني الذي يُعطي الأولوية لعلاقته مع موسكو، ويشاركها في حذرها العميق تجاه الولايات المتحدة، عن دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سحب قواته من أوكرانيا، آخذا في الاعتبار بالوقت ذاته مصالحه الاقتصادية وعلاقاته التجارية الواسعة مع الولايات المتحدة.

أهمية الصين

فالصين، التي تعتبر أكبر مصدر في العالم وأكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي وأكبر مورد أجنبي للبضائع للولايات المتحدة، تحاذر الانزلاق إلى صدام مفتوح مع واشنطن، لما سيرتد عليها من آثار.

على الرغم من أن أي ضغط على التجارة الصينية سيكون له في المقابل تأثيرات اقتصادية غير مباشرة أيضا على أميركا وحلفائها.