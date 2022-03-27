كييف: بوتين قد يلجأ لترتيب انفصال على طريقة الكوريتين

تتخوف أوكرانيا من سيناريو روسي بديل، فقد أعلن مسؤول في وزارة الدفاع الأوكرانية، الأحد، أن روسيا قد ترغب في ترتيب انفصال على الطريقة الكورية في أوكرانيا.

وقال رئيس المخابرات العسكرية كيريلو بودانوف على "فيسبوك": "بعد الفشل في الاستيلاء على كييف والإطاحة بالحكومة الأوكرانية، يغيّر (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين توجهه العملاني"، مركّزاً على "جنوب وشرق" البلاد.

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كما أضاف "هناك أسباب للاعتقاد بأنه يمكن أن يفرض خطاً فاصلاً بين المناطق المحتلة وغير المحتلة في بلادنا، في محاولة لإنشاء (نموذج) كوريا الجنوبية والشمالية في أوكرانيا".

دولة بديلة

فيما رأى أن الروس "سيحاولون إقامة نوع من الدولة البديلة من الدولة الأوكرانية المستقلة". وقال "نرى أنهم يحاولون إقامة حكومات محلية موازية في المناطق المحتلة، وإلزام الناس بالتخلي عن العملة الأوكرانية".

تأتي هذه المواقف في وقت أحدثت القيادة الروسية مفاجأة، الجمعة، بإعلانها "تركيز معظم الجهود على الهدف الرئيسي: تحرير دونباس".

ملامح الخطة

حتى الآن، أظهرت السلطات الروسية نيتها "نزع السلاح من أوكرانيا" ككل، وليس فقط من هذه المنطقة، حيث "الجمهوريتان" الانفصاليتان المواليتان لموسكو.

فيما لم تعلق السلطات الأوكرانية رسمياً على ما فسره البعض بتقليص موسكو لطموحاتها.

لكن الرئيس الأميركي جو بايدن قال، السبت، خلال زيارته بولندا، إنه "غير متأكد" من أن النوايا الروسية تغيّرت.

استفتاء للانضمام لروسيا

لكن في الوقت ذاته، قد تجري منطقة لوغانسك الانفصالية في أوكرانيا التي اعترفت موسكو بانفصالها، استفتاءً على الانضمام إلى روسيا قريباً، بحسب ما قال زعيمها ليونيد باسيتشنيك، الأحد.

كما أن وزارة الدفاع في دونيتسك أعلنت اعتماد الروبل الروسي، بالإضافة إلى العملة الأوكرانية في الإقليم.