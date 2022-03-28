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الدفاع الأوكرانية: روسيا لم تتخل عن خطة محاصرة كييف

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جندي أوكراني في شرق كييف (أرشيفية من رويترز)
جندي أوكراني في شرق كييف (أرشيفية - رويترز)

الدفاع الأوكرانية: روسيا لم تتخل عن خطة محاصرة كييف

دبي - العربية.نت

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مع استمرار مرابضة الآليات الروسية في محيط كييف، أكدت وزارة الدفاع الأوكرانية ألا دلائل أو مؤشرات على الأرض تدل على تخلي روسيا عن خطتها لتطويق العاصمة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أولكسندر موتوزيانيك، اليوم الاثنين، في إفادة تلفزيونية بحسب ما نقلت رويترز، "وفقا لمعلوماتنا لم تتخل روسيا الاتحادية عن محاولاتها إن لم يكن للاستيلاء على كييف فلتطويقها".

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لا تحرك بعيدا عن العاصمة

كما أضاف "في الوقت الحالي لا نرى تحركا للقوات الروسية بعيدا عن كييف".

بدورها، أعلنت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع أن القوات الروسية تحاول تعزيز مواقعها التي تسيطر عليها بالفعل وتحاول خرق دفاعات كييف لكن ليس أمامها فرصة للاستيلاء على العاصمة.

قوات أوكرانية بمحيط كييف (رويترز)
قوات أوكرانية بمحيط كييف (رويترز)

وكانت هيئة الأركان حذرت في وقت سابق اليوم أيضا من محاولات روسية لاختراق جبهات بمحيط العاصمة الأوكرانية. وأوضحت أن روسيا تحاول اختراق خط الدفاع من الجهة الشمالية الغربية ومن الجهة الشرقية لكييف. إلا أنها أكدت في الوقت عينه أن القوات الأوكرانية مستمرة في ردع الروس حول كييف.

أرتال ودبابات روسية

يشار إلى أن موسكو كانت أوفدت قبل أسابيع أرتالاً من الآليات والدبابات إلى محيط العاصمة، في تمهيد آنذاك لدخولها، إلا أنها لم تفعل حتى الساعة، على الرغم من أن دوائر غربية عدة كانت تخوفت حينها من سقوط كييف، ورسمت سيناريوهات عدة، لحكومة بديلة أو حكومة في المنفى.

لكن منذ الرابع والعشرين من فبراير الماضي، موعد انطلاق العملية العسكرية الروسية على أراضي الجارة الغربية، لم يتمكن الروس من السيطرة على مدن كبرى في البلاد، باستثناء المناطق الشرقية التي تخضع أصلا لسيطرة قوات موالية لموسكو.

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