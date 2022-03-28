القوات الأوكرانية تستعيد بلدة صغيرة في محيط خاركيف

في اليوم الـ33 من القتال مع القوات الروسية، استعادت القوات الأوكرانية السيطرة على بلدة صغيرة في الضواحي الشرقية لخاركيف، ثاني مدن أوكرانيا بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس الاثنين.

ونفذ جنود أوكرانيون عمليات أمنية في مالا روغان بالريف على بعد 4 كيلومترات شرق خاركيف التي طردت منها القوات الروسية.

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من جهته قدر جندي أوكراني عدد القتلى الروس بما لا يقل عن 25 شخصاً.

في حين دمرت خلال القتال عدة مدرعات روسية كانت متوقفة في ساحات المنازل.

اختبأوا في أقبية أو غابات

يشار إلى أن قوات كييف كانت شنت هجومها منتصف الأسبوع، لكن العمليات لضمان أمن القرية استمرت عدة أيام بعد أن اختبأ جنود روس في أقبية أو في الغابات المحيطة، وفق الجيش الأوكراني.

يأتي ذلك فيما تدور معارك منذ عدة أيام للسيطرة على بلدة فيلخيفكا المجاورة على بعد بضعة كيلومترات إلى الشمال التي تعد موقعاً متقدماً آخر للجيش الروسي يقصف منها خاركيف أيضاً.

لا أسلحة ثقيلة أو طائرات

يذكر أنه منذ انطلاق العملية العسكرية التي وصفتها موسكو بالمحدودة في 24 فبراير الفائت، لم تتمكن القوات الروسية حتى الآن من السيطرة على أي مدينة أوكرانية "كبيرة"، في حين توقعت كييف أن تستأنف الهجمات الروسية بشراسة خلال الأيام المقبلة على جبهات مختلفة.

ودفعت تلك العملية الغرب لا سيما دول الناتو إلى الاستنفار في صف واحد، كما رفعت حدة التوتر الأمني بين الروس والغرب.

كذلك، حثت الدول الغربية على إغداق الأسلحة على كييف، فقد أرسلت حتى الآن صواريخ مضادة للدبابات والطائرات، إضافة إلى أسلحة خفيفة ومعدات دفاع، غير أنها لم تقدم أي أسلحة ثقيلة أو طائرات، خوفاً من توسع الصراع بما لا تحمد عقباه.