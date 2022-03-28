بعد لقائه بلينكن.. إصابة رئيس وزراء إسرائيل بكورونا

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الاثنين، أن الفحوص أثبتت إصابته بفيروس كورونا.
جاءت هذه الأنباء بعد يوم من لقاء بينيت، بوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في القدس أمس الأحد.
وقال المتحدث باسم الخارجية نيد برايس إن بلينكن سيخضع إلى فحص كورونا اليوم، مشيراً إلى أنه الوحيد الذي خالطه عن قرب.
بلينكن يجري فحص كورونا
كما أضاف أنه سيتبع جميع إرشادات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، بما في ذلك وضع الكمامة والخضوع للاختبار المناسب.
وكان بينيت، الذي أتم الخمسين من عمره يوم الجمعة، مؤيداً قوياً للتطعيمات ووضع الكمامات مع تجنب عمليات الإغلاق.
كذلك حصل على جرعة اللقاح الأساسية ضد فيروس كورونا كما تلقي جرعة معززة.
يذكر أن بينيت استقبل يوم الأحد، وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الذي يشارك في قمة سداسية، تستضيفها إسرائيل، تضم إلى جانب الأخير، وزراء الخارجية المصري والإماراتي والبحريني والمغربي.
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