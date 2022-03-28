.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بعد لقائه بلينكن.. إصابة رئيس وزراء إسرائيل بكورونا

  • الخط
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت (أ ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت (أ ب)

بعد لقائه بلينكن.. إصابة رئيس وزراء إسرائيل بكورونا

العربية.نت - وكالات

نشر في: آخر تحديث:

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الاثنين، أن الفحوص أثبتت إصابته بفيروس كورونا.

جاءت هذه الأنباء بعد يوم من لقاء بينيت، بوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في القدس أمس الأحد.

بينيت لبلينكن: رفع الحرس الثوري من لائحة الإرهاب خطير العرب والعالم بينيت لبلينكن: رفع الحرس الثوري من لائحة الإرهاب خطير

وقال المتحدث باسم الخارجية نيد برايس إن بلينكن سيخضع إلى فحص كورونا اليوم، مشيراً إلى أنه الوحيد الذي خالطه عن قرب.

بلينكن يجري فحص كورونا

كما أضاف أنه سيتبع جميع إرشادات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، بما في ذلك وضع الكمامة والخضوع للاختبار المناسب.

وكان بينيت، الذي أتم الخمسين من عمره يوم الجمعة، مؤيداً قوياً للتطعيمات ووضع الكمامات مع تجنب عمليات الإغلاق.

كذلك حصل على جرعة اللقاح الأساسية ضد فيروس كورونا كما تلقي جرعة معززة.

يذكر أن بينيت استقبل يوم الأحد، وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الذي يشارك في قمة سداسية، تستضيفها إسرائيل، تضم إلى جانب الأخير، وزراء الخارجية المصري والإماراتي والبحريني والمغربي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
خلافات كبيرة بين إسرائيل وأميركا حول الاتفاق النووي مع إيران.. ما التفاصيل؟ خلافات كبيرة بين إسرائيل وأميركا حول الاتفاق النووي مع إيران.. ما التفاصيل؟
اكتشف المزيد