حرف الـ Z ممنوع بألمانيا.. ملاحقات لمؤيدي عملية روسيا

من اليوم فصاعداً لم يعد مسموحاً لأي ألماني أو قاطن على الأراضي الألمانية رفع شعار Z، الذي يرمز إلى تأييد العملية العسكرية التي أطلقتها موسكو على الأراضي الأوكرانية.

فقد أكد متحدث باسم وزارة الداخلية اليوم الاثنين أن الذين يرفعون شعار "Z" في البلاد لدعم الحرب الروسية في أوكرانيا قد يتعرضون لملاحقات قضائية.

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كما أوضح قائلاً خلال مؤتمر من برلين، إن "الحرف Z في حد ذاته ليس ممنوعًا بالطبع، لكن استخدامه قد يشكل في حالات فردية تأييدًا للعملية الروسية، ما قد يستتبع ملاحقة من قبل القضاء."، بحسب ما أفاد رويترز. وتابع مشدداً على أن "الحرب الروسية على أوكرانيا عمل إجرامي، لذا فأي شخص يؤيدها علانية يعرض نفسه للملاحقة".

إلى ذلك، أضاف أن "سلطات الأمن الفيدرالية تراقب هذا الأمر"، مرحبا بتأييد عدة ولايات فيدرالية تجريم هذا التصرف.

شعار ولاء لبوتين

يشار إلى أن هذا الحرف، الذي انتشر بشكل واسع في روسيا، سواء في الشوارع أو على القمصان واللافتات، خلال الأسابيع الماضية، تحول إلى ما يشبه كلمة السر، أو شعار ولاء للرئيس الروسي فلاديمير بوتين و"للعملية العسكرية التي أطلقها في أوكرانيا".

كما انتشر خلال التجمعات المؤيدة للكرملين، وعلى اللوحات الإعلانية في أنظمة مترو موسكو وسانت بطرسبرغ.

كذلك تمت مشاركة مقاطع فيديو مؤيدة للحكومة الروسية، على مواقع التواصل، تظهر الرمز Z على نطاق واسع .

على الدبابات الروسية

يذكر أن هذا الشعار ظهر لأول مرة على الدبابات والمدرعات الروسية التي احتشدت بالقرب من الحدود الأوكرانية قبل أيام من عبور قوات موسكو الحدود، في 24 فبراير الماضي.

ثم استخدمه لاحقا الجيش الروسي داخل الأراضي الأوكرانية إلى جانب علامات أخرى، بحسب ما أوضح محللون عسكريون، كمعرفات لتمييز معداته في ساحة المعركة عن تلك الخاصة بالأوكرانيين.