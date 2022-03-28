كييف: لا نتوقع انفراجات في المفاوضات مع الروس

مع ترقب جولة جديدة من المفاوضات بين الروس والأوكرانيين بهدف وقف القتال المندلع منذ 33 يوما بين الطرفين، أعلن مسؤول أوكراني كبير أنه لا يتوقع حدوث انفراجة كبيرة.

وقال فاديم دينيسينكو مستشار وزارة الداخلية اليوم الاثنين "لا أعتقد أنه ستكون هناك أي انفراجة بشأن القضايا الرئيسية"، في الجلسة التي يتوقع أن تعقد ما بين 28 و30 مارس الجاري في تركيا.

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فيما رأى إيهور جوفكفا نائب رئيس مكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي، أن تركيا يمكن أن تكون من بين الدول التي تقدم ضمانات أمنية لكييف في إطار أي اتفاق مقبل مع الروس لإنهاء الحرب.

ضمانات أمنية

وقال "تركيا من بين تلك الدول التي يمكن أن تصبح ضامنة لأمننا في المستقبل".

أتى ذلك، بعد أن طالبت كييف بضمانات أمنية ملزمة قانونا من مجموعة من الحلفاء توفر للبلد الحماية في حالة وقوع أي هجوم روسي في المستقبل.

فقد أكد زيلينسكي مساء أمس الأحد في مقابلة عبر الإنترنت مع وسائل إعلام روسية نقلتها قناة الإدارة الرئاسية الأوكرانية على تلغرام أن من النقاط الرئيسية في المفاوضات "الضمانات الأمنية والحياد والوضع الخالي من الأسلحة النووية لأوكرانيا".

كما أوضح أن بند الحياد يتم درسه بعمق، لكنه حذر في المقابل بأن تلك المسألة يجب طرحها في استفتاء شعبي، وأن بلاده بحاجة إلى ضمانات أمنية، متهما نظيره الروسي فلديمير بوتين ومحيطه بـ"المماطلة".

جلسات طويلة

يذكر أنه من المرتقب أن يجتمع المفاوضون الأوكرانيون والروس في اسطنبول بوقت لاحق اليوم، بحسب ما أكد مسؤول تركي رفيع، لمحاولة وقف النزاع الذي أرغم حتى الآن أكثر من 3,8 مليون أوكراني على الفرار من بلادهم، وفق أحدث حصيلة أعلنتها الأمم المتحدة أمس الأحد.

وكانت جلسات طويلة سابقة امتدت لأكثر من أسبوعين عقدت سابقا بين الجانبين عبر الفيديو، سبقتها جلسة مباشرة على الحدود البيلاروسية، وأخرى على حدود بولندا.

إلا أن أيا من تلك الجلسات التي انطلقت بعد 4 أيام على العملية العسكرية الروسية (28 فبراير) والتي وصفت بالصعبة والمعقدة، لم تتوصل حتى الآن إلى تسوية تنهي النزاع الذي دخل شهره الثاني.

ففيما تتمسك موسكو بـ"حياد" الجارة الغربية، ونزع سلاحها النووي أو الذي يشكل تهديدا لها، فضلا عن عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، تواصل كييف المطالبة بسيادتها على أراضيها، وبضمانات أمنية تحول دون وقوع نزاع أو هجوم روسي في المستقبل.