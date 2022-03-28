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وزيرة خارجية بريطانيا: بوتين يائس ولم يحقق هدفه بأوكرانيا

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British Foreign Secretary Liz Truss gives a statement on toughening the sanctions on Russia if it invaded Ukraine, in the House of Commons in London, Britain, January 31, 2022. UK Parliament/UK Parliament/Jessica Taylor/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. IMAGE MUST NOT BE ALTERED
وزير الخارجية البريطانية ليز تراس (أرشيفية- رويترز)
روسيا و أوكرانيا

وزيرة خارجية بريطانيا: بوتين يائس ولم يحقق هدفه بأوكرانيا

دبي- العربية.نت

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في استمرار للتصعيد بين موسكو والدول الأوروبية على رأسها بريطانيا، وجهت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس انتقادات لاذعة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ورأت في تغريدة على حسابها على تويتر اليوم الاثنين أن سيد الكرملين بات يائسا، لأنه لم يحقق أهدافه في أوكرانيا، لذلك بدأ يلجأ إلى إجراءات بائسة.

يجب أن يفشل

كما أضافت: "يواصل بوتين استخدام التكتيكات المقيتة ضد الشعب الأوكراني، بما في ذلك اختطاف المدنيين الأبرياء."

إلى ذلك، شددت على وجوب دفعه إلى الفشل في العملية العسكرية التي أطلقها ضد الجارة الغربية في 24 فبراير الماضي.

وكانت تراس أعلنت قبل أيام قليلة أن لندن قد ترفع العقوبات عن روسيا إذا وافقت على وقف كامل لإطلاق النار وسحبت قواتها من أوكرانيا.

يذكر أن بريطانيا كانت تصدرت العديد من الدول الأوروبية في سياستها المتشددة حيال موسكو منذ فبراير الماضي، داعية إلى مقاطعة شاملة وعقوبات قاسية عليها تشمل النفط وغيره من الصادرات الروسية.

كما فرضت على غرار دول غربية عدة أخرى، عقوبات على أكثر من ألف فرد وشركة روسية وحتى بيلاروسية في الأسابيع الأخيرة، كانت آخر دفعة منها الأسبوع الماضي، على خلفية العملية العسكرية التي شنها الروس بفبراير في أوكرانيا.

وقد فاقت تلك العقوبات الغربية الـ 6 آلاف طالت العديد من القطاعات الاقتصادية الروسية، كما فرضت على شخصيات سياسية على رأسها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووزير خارجيته سيرغي لافروف، والمتحدث باسم الكرملين وغيرهم كثر، فضلا عن أثرياء روسيا، ومصارف وشركات كبرى.

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