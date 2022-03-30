بوتين يقيّد استخدام برامج الكومبيوتر الأجنبية في الدولة

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء مرسوماً يحظر على مؤسسات الدولة في روسيا استخدام برامج كمبيوتر أجنبية في البنية التحتية الحساسة ابتداءً من عام 2025.

كما يحظر المرسوم الذي وقعه بوتين المشتريات الحكومية من المعدات الأجنبية للبنية التحتية الحساسة بدون موافقة بدءاً من 31 مارس الحالي.

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في سياق آخر، نقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قوله اليوم إن اشتراط الدفع بالروبل بدلاً من الدولار أو اليورو لشراء الطاقة الروسية ليس خرقاً للعقود، لكن روسيا تتكيف مع ضغوط لم يسبق لها مثيل.

وقال ريابكوف إنه يتوقع أن تتوصل روسيا والاتحاد الأوروبي خلال الأيام القليلة القادمة إلى اتفاق بشأن خلافاتهما هذا.

وقوبل إصرار موسكو على الدفع بالروبل مقابل الغاز الروسي، الذي يلبي ثلث الحاجات السنوية لأوروبا، برفض شديد من الدول الأوروبية.

وقال ريابكوف إنه يأمل بأن تغير الدول الأوروبية رأيها بشأن الدفع بالروبل وأن تجد حلاً مبتكراً للمشكلة.

وقال أيضاً إنه يأمل بأن تتوقف ما وصفها "بالحرب الاقتصادية اليائسة" التي يشنها الغرب ضد روسيا.

في سياق آخر، قال مسؤول أميركي اليوم الأربعاء، نقلاً عن معلومات مخابرات رُفعت عنها السرية، إن مستشاري بوتين يضللونه بشأن الأداء السيئ للجيش الروسي في الحرب في أوكرانيا ومدى الضرر الذي تلحقه العقوبات الغربية باقتصاد روسيا.

وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: "نعتقد أن بوتين يتلقى معلومات خاطئة من مستشاريه بشأن مدى ضعف أداء الجيش الروسي وكيف أن الاقتصاد الروسي يصاب بالشلل بسبب العقوبات، لأن كبار مستشاريه خائفون جداً من إبلاغه بالحقيقة".